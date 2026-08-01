Ρούμπιο: «Εξαιρετική επιτυχία» η δεξιά στροφή της Λατινικής Αμερικής

Ως «εξαιρετική επιτυχία» χαρακτήρισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την επικράτηση της Δεξιάς σε μεγάλο μέρος της Λατινικής Αμερικής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δεξιές κυβερνήσεις κυριαρχούν πλέον στην πλειονότητα των χωρών της περιοχής.

«Για πρώτη φορά εδώ και 15 ή 20 χρόνια, στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της ηπείρου κυβερνούν πλέον ηγέτες και κυβερνήσεις τασσόμενες υπέρ της Αμερικής», είπε κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ.

«Πρακτικά σε όλες τις εκλογές που έγιναν» στη Λατινική Αμερική «μετά την εκλογή σας στην προεδρία (των ΗΠΑ) επικράτησε προσωπικότητα που τάσσεται υπέρ της Αμερικής, και νομίζω πως αυτή είναι απίστευτη κατάσταση», επέμεινε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, απευθυνόμενος στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μπλοκ των ηγετών που διατηρούν στενή σχέση με την Ουάσινγκτον εντάσσεται πλέον και η νέα πρόεδρος του Περού, Κέικο Φουχιμόρι, η οποία ανέλαβε καθήκοντα την Τρίτη. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η πολιτική εικόνα στη Λατινική Αμερική έχει μεταβληθεί σημαντικά, καθώς σε πολλές χώρες -από τη Χιλή έως τον Ισημερινό- την εξουσία ασκούν πλέον ηγέτες της δεξιάς, με έμφαση στη ρητορική περί νόμου και τάξης, στην αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και στις φιλελεύθερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, στην Κολομβία αναμένεται να αναλάβει την προεδρία ο πολιτικός της ακροδεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος θα διαδεχθεί τον σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο. Με τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει σκληρή γραμμή απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις και το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και να προωθήσει ένα πρόγραμμα εκτεταμένων φιλελεύθερων οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Η Αριστερά, στις διάφορες πολιτικές εκφάνσεις της, παραμένει πλέον στην εξουσία μόνο σε δύο από τις μεγαλύτερες χώρες της περιοχής, το Μεξικό και τη Βραζιλία, καθώς και στην Κούβα, τον ιστορικό αντίπαλο των ΗΠΑ, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση.

Η Αβάνα έχασε τον Ιανουάριο τον κυριότερο σύμμαχό της στην περιοχή, τον μέχρι τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, που αιχμαλωτίστηκε σε αιματηρή επιδρομή του στρατού των ΗΠΑ στο Καράκας κι είναι φυλακισμένος ενόψει δίκης του από την αμερικανική δικαιοσύνη. Έκτοτε, η υπηρεσιακή κυβέρνηση στο Καράκας, υπό πίεση, συνεργάζεται με την Ουάσινγκτον.