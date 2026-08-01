New York Post: Στον «αέρα» το σχέδιο Ινφαντίνο για το Μουντιάλ μετά τις απειλές για μποϊκοτάζ

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Στον «αέρα» φαίνεται να βρίσκεται το σχέδιο της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, για τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής εταιρείας που θα μπορούσε να προσελκύσει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, μετά τις έντονες αντιδράσεις από κορυφαίες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η πρόταση για την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της νέας εταιρείας σε ιδιώτες επενδυτές αντιμετώπισε ισχυρές αντιστάσεις από την UEFA, την CONCACAF και την AFC, οι οποίες φέρεται να εξέφρασαν ανησυχίες ακόμη και για το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το σχέδιο, ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων, έγινε γνωστό την περασμένη Τρίτη και προκάλεσε άμεσα αναταράξεις στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της FIFA και των μεγάλων ποδοσφαιρικών οργανισμών.

FIFA has scrapped $20B World Cup sell-off plan following European boycott, global outrage: sources https://t.co/MCbW2Bz8rB pic.twitter.com/JfUxK4nzFM — New York Post (@nypost) July 31, 2026

Μάλιστα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η αμφιλεγόμενη αυτή πρόταση, αλλά και οι χρονικές πιέσεις που άσκησε η FIFA στις Συνομοσπονδίες, δημιούργησαν μεγάλους τριγμούς και στο εσωτερικό της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά τα τεκταινόμενα, αναφέρεται πως η εταιρία του επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ, Thrive Capital, που ήταν και από του βασικούς «συμπαίκτες» του Ινφαντίνο στο εγχείρημα, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει συζητήσεις εγκατάλειψης του σχεδίου, την στιγμή μάλιστα όπου η επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase μοιάζει πεπεισμένη ότι η πρόταση αυτή δεν πρόκειται να προχωρήσει!

«Τραβούν την πρίζα», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα μιας πηγής της New York Post, με το «πραξικόπημα» της FIFA και του Τζάνι Ινφαντίνο να μοιάζει πλέον πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του.