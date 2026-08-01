New York Post: Στον «αέρα» το σχέδιο Ινφαντίνο για το Μουντιάλ μετά τις απειλές για μποϊκοτάζ

Το σχέδιο της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, για τη δημιουργία νέας εμπορικής εταιρείας 20 δισ. δολαρίων με ιδιωτικά κεφάλαια βρίσκεται στον «αέρα» μετά τις έντονες αντιδράσεις από κορυφαίες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες. Η πρόταση για πώληση μειοψηφικού ποσοστού αντιμετώπισε ισχυρές αντιστάσεις από UEFA, CONCACAF και AFC, οι οποίες απείλησαν με μποϊκοτάζ. Πηγές αναφέρουν ότι εταίροι όπως η Thrive Capital αποχωρούν, ενώ η JPMorgan Chase θεωρεί ότι η πρόταση δεν θα προχωρήσει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον «αέρα» βρίσκεται το σχέδιο της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, για τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής εταιρείας ύψους 20 δισ. δολαρίων.
  • Η πρόταση αντιμετώπισε ισχυρές αντιστάσεις από κορυφαίες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες, με ανησυχίες ακόμη και για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
  • Η εταιρία Thrive Capital φέρεται να έχει ξεκινήσει συζητήσεις εγκατάλειψης του σχεδίου, με την JPMorgan Chase να εκτιμά ότι η πρόταση δεν θα προχωρήσει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον «αέρα» φαίνεται να βρίσκεται το σχέδιο της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, για τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής εταιρείας που θα μπορούσε να προσελκύσει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, μετά τις έντονες αντιδράσεις από κορυφαίες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η πρόταση για την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της νέας εταιρείας σε ιδιώτες επενδυτές αντιμετώπισε ισχυρές αντιστάσεις από την UEFA, την CONCACAF και την AFC, οι οποίες φέρεται να εξέφρασαν ανησυχίες ακόμη και για το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το σχέδιο, ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων, έγινε γνωστό την περασμένη Τρίτη και προκάλεσε άμεσα αναταράξεις στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της FIFA και των μεγάλων ποδοσφαιρικών οργανισμών.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η αμφιλεγόμενη αυτή πρόταση, αλλά και οι χρονικές πιέσεις που άσκησε η FIFA στις Συνομοσπονδίες, δημιούργησαν μεγάλους τριγμούς και στο εσωτερικό της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά τα τεκταινόμενα, αναφέρεται πως η εταιρία του επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ, Thrive Capital, που ήταν και από του βασικούς «συμπαίκτες» του Ινφαντίνο στο εγχείρημα, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει συζητήσεις εγκατάλειψης του σχεδίου, την στιγμή μάλιστα όπου η επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase μοιάζει πεπεισμένη ότι η πρόταση αυτή δεν πρόκειται να προχωρήσει!

«Τραβούν την πρίζα», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα μιας πηγής της New York Post, με το «πραξικόπημα» της FIFA και του Τζάνι Ινφαντίνο να μοιάζει πλέον πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του.

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