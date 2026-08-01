Μόσχα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Κόκκινη Πλατεία

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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του ναού, στο γραφείο του διευθυντή, όπου κάηκαν προσωπικά αντικείμενα και έπιπλα. Η έκταση της πυρκαγιάς περιορίστηκε περίπου στα 10 τετραγωνικά μέτρα.

Στο σημείο έσπευσαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι η εστία κατασβέστηκε και δεν υπήρξε περαιτέρω εξάπλωση.