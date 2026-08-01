Μόσχα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Κόκκινη Πλατεία

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.
Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του ναού, στο γραφείο του διευθυντή, όπου κάηκαν προσωπικά αντικείμενα και έπιπλα. Η έκταση της πυρκαγιάς περιορίστηκε περίπου στα 10 τετραγωνικά μέτρα.
Στο σημείο έσπευσαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι η εστία κατασβέστηκε και δεν υπήρξε περαιτέρω εξάπλωση.
Возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве. Оно ликвидировано, сообщили ТАСС в оперативных службах:https://t.co/nr59tuiWBt
Видео: Валерия Косилова/Мария Жудинова/ТАСС pic.twitter.com/GRPmMyVZtQ
— ТАСС (@tass_agency) August 1, 2026
⚡️ Smoke SEEN RISING from Moscow’s famous Saint Basil’s Cathedral as EMERGENCY CREWS respond pic.twitter.com/HnbshXZ2cC
— RTRussia (@RT_Russia_) July 31, 2026