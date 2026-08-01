Μόσχα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Κόκκινη Πλατεία

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, τέθηκε υπό έλεγχο. Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο, στο γραφείο του διευθυντή, καίγοντας προσωπικά αντικείμενα και έπιπλα σε έκταση περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Μόσχα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.
  • Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του ναού, στο γραφείο του διευθυντή, με την έκτασή της να περιορίζεται περίπου στα 10 τετραγωνικά μέτρα.
  • Στο σημείο έσπευσαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η εστία κατασβέστηκε και δεν υπήρξε περαιτέρω εξάπλωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του ναού, στο γραφείο του διευθυντή, όπου κάηκαν προσωπικά αντικείμενα και έπιπλα. Η έκταση της πυρκαγιάς περιορίστηκε περίπου στα 10 τετραγωνικά μέτρα.

Στο σημείο έσπευσαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι η εστία κατασβέστηκε και δεν υπήρξε περαιτέρω εξάπλωση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ