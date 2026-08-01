Ίντρα Κέιν: «Έχω περάσει τα 3/4 της ζωής μου λέγοντας “συγγνώμη που υπάρχω” – Δεν με νοιάζει πια αν με αποδέχονται όλοι»

Με αφορμή τη θεατρική της παρουσία στο πλευρό της Μαρίνας Ασλάνογλου και του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη, η Ίντρα Κέιν μίλησε στο «Marie Claire» και τη δημοσιογράφο Αναστασία Καμβύση για όσα σημάδεψαν την προσωπική και καλλιτεχνική της πορεία.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια και ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις προσωπικές μάχες που έχει δώσει, τις ανασφάλειες που έχει αφήσει πίσω της, αλλά και τη σχέση της με την αποδοχή των άλλων.

Αναφερόμενη στη μεγαλύτερη προσωπική της νίκη, η Ίντρα Κέιν τόνισε πως βρίσκεται πλέον στον δρόμο της αυτοαποδοχής, μαθαίνοντας να αγαπά τον εαυτό της και να μην αναζητά διαρκώς την επιβεβαίωση από τους γύρω της.

«Η μεγαλύτερη μου νίκη είναι ότι έχω μπει στον δρόμο του να αγαπώ τον εαυτό μου και να μου αρκεί αυτό. Να μην επιδιώκω τόσο πολύ την αποδοχή και την αγάπη των άλλων», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πλέον επιλέγει να εκφράζεται ελεύθερα μέσα από τη δουλειά της, χωρίς να την απασχολεί η γνώμη των άλλων.

«Μπορεί να είχα κι εγώ όνειρο να γίνω η Madonna, να με προσκυνούν όλοι οι πλανήτες. Αλλά και τη Madonna τη σιχαίνονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και τη Madonna την έχουν πολεμήσει. Δεν με νοιάζει πια», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο οι γυναίκες αισθάνονται συχνά την ανάγκη να απολογούνται ή να δίνουν συνεχώς εξηγήσεις, η τραγουδίστρια απάντησε πως πρόκειται για μια εμπειρία που έχει βιώσει έντονα.

«Ναι, 100%. Έχω κουραστεί. Αισθάνομαι ότι έχω περάσει τα 3/4 της ζωής μου λέγοντας “συγγνώμη που υπάρχω”. Δεν με νοιάζει πια. Είναι τόσο εύκολο: αν κάποιος σε ενοχλεί, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι μαζί του. Δεν χρειάζεται να με βλέπεις. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ότι υπάρχω εκεί έξω. Δεν θα έρθεις σε επαφή μαζί μου, όπως κι εγώ επιλέγω να μην έρχομαι σε επαφή με κάποιους ανθρώπους», ανέφερε.

Τέλος, η Ίντρα Κέιν ξεκαθάρισε πως πλέον επιλέγει να μην επιβαρύνεται από την κριτική των άλλων, επισημαίνοντας ότι ο καθένας έχει την ελευθερία να επιλέγει τι παρακολουθεί και τι ακούει. «Δεν υποχρεώνει κανείς κανέναν να έρθει να με δει στο θέατρο, να έρθει να ακούσει τη μουσική μου. Δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι τόσο απλό».