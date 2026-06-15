Μουντιάλ 2026: Έρευνα της FIFA για ρατσιστική χειρονομία από διαιτητή του VAR στην «εφτάρα» της Γερμανίας – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απρόσμενο περιστατικό κατά τη διάρκεια της ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης του Μουντιάλ 2026 έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη FIFA, η οποία εξετάζει τη συμπεριφορά ενός Αυστραλού διαιτητή του VAR για μια άκρως αμφιλεγόμενη χειρονομία.

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης όπου η Γερμανία επικράτησε με 7-1 επί του πρωτοεμφανιζόμενου Κουρασάο, στρέφοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς συνομοσπονδίας στην εξέταση των κινήτρων του διαιτητή, καθώς η συγκεκριμένη κίνηση συνδέεται από οργανώσεις με σύμβολα μίσους και τη «λευκή υπεροχή».

Η χειρονομία που άναψε φωτιές στο VAR

Ο Αυστραλός διαιτητής Σον Έβανς, ο οποίος εκτελούσε χρέη βοηθού VAR στον αγώνα της Κυριακής, καταγράφηκε από την κάμερα κατά την καθιερωμένη παρουσίαση των διαιτητών πριν από τη σέντρα.

Ο διαιτητής του πρωταθλήματος A-League της Αυστραλίας κοίταξε επίμονα τον φακό και σχημάτισε με το χέρι του το σύμβολο «OK» αλλά αναποδογυρισμένο και κάτω από το ύψος της μέσης, μια κίνηση που πλέον ερμηνεύεται διεθνώς και ως σύμβολο της λευκής υπεροχής.



Αν και το συγκεκριμένο σχήμα χρησιμοποιείται ευρέως για να δηλώσει ότι όλα είναι καλά και αποτελεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές emoji, η χρήση του σε ανάποδη μορφή και κάτω από τη μέση έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία χρόνια.

Η οργάνωση Anti-Defamation League (ADL) είχε επισημάνει από το 2019 ότι το σύμβολο «OK» έχει μετατραπεί σε μια «Δημοφιλή τακτική τρολαρίσματος από δεξιούς ακτιβιστές, οι οποίοι συχνά δημοσιεύουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ποζάροντας ενώ κάνουν τη χειρονομία».

Η χειρονομία αυτή συνδέεται επίσης με ένα παιδικό παιχνίδι, όπου όποιος κοιτάξει το σήμα κάτω από τη μέση δέχεται μια γροθιά, σημειώνει η Daily Mail.

Το BBC είχε αναφέρει το 2019 ότι η χειρονομία προστέθηκε στη λίστα με τα σύμβολα μίσους.

Ωστόσο, η ADL υπογραμμίζει ότι η «συντριπτική χρήση» της χειρονομίας σήμερα εξακολουθεί να δείχνει έγκριση ή ότι κάποιος είναι καλά, επομένως «Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην εξάγονται βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με την πρόθεση κάποιου που χρησιμοποίησε τη χειρονομία».

Παρ’ όλα αυτά, η οργάνωση αναγνωρίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μια «ειλικρινής έκφραση της λευκής υπεροχής».

Το σύμβολο ξεκίνησε ως διαδικτυακό αστείο στην πλατφόρμα 4Chan, όπου χρήστες πήραν μια αθώα χειρονομία προσποιούμενοι ότι κρύβει ένα βαθύτερο νόημα, ελπίζοντας να παραπλανήσουν τα μέσα ενημέρωσης και τους αριστερούς και να προκαλέσουν την οργή τους.

Η FIFA αναμένεται να διερευνήσει το πλαίσιο και την πρόθεση πίσω από τη χειρονομία του Έβανς.

Το περιστατικό θυμίζει έντονα την υπόθεση ενός αξιωματούχου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, στον οποίο αφαιρέθηκε η διαπίστευση όταν φάνηκε να κάνει την ίδια ακριβώς χειρονομία δύο φορές πίσω από τις αθλήτριες, κατά τη διάρκεια του τελικού του σκέιτμπορντ γυναικών.