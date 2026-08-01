Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Αργυρά μετάλλια για τις Μουρατίδου-Λιόλιου και Κοντού-Αναστασιάδου

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Σημαντικές επιτυχίες πρόσθεσε η ελληνική κωπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε.

Οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών Γυναικών. Το ελληνικό πλήρωμα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στη χώρα μας το δεύτερο αργυρό μετάλλιο στη διοργάνωση, μετά την επιτυχία των Κοντού και Αναστασιάδου.

Οι Μουρατίδου και Λιόλιου πραγματοποίησαν μια εξαιρετική κούρσα, διατηρώντας σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του τελικού και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους ποιότητα. Με χρόνο 7:03.09 ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία με χρόνο 6:55.95, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Ουκρανία με 7:32.19.

«Αργυρές» και οι Κοντού και Αναστασιάδου

Νωρίτερα, οι Μηλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου χάρισαν στη χώρα μας ένα ακόμη μετάλλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική παρουσία στον τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ανεβαίνοντας στο βάθρο με το αργυρό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος.

Οι Κοντού και Αναστασιάδου ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους με χρόνο 6:46.10, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την υψηλή ποιότητα και τη δυναμική του ελληνικού πληρώματος στο αγώνισμα.

Από τα πρώτα μέτρα της κούρσας το ελληνικό σκάφος βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις, διατηρώντας σταθερό ρυθμό και παραμένοντας σε τροχιά μεταλλίου μέχρι και την ολοκλήρωση του τελικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από τον τελικό ένα καταμαράν, που αγωνιζόταν παράλληλα, έπεσε πάνω στο ελληνικό πλήρωμα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την Αναστασιάδου το χέρι. Ο ελαφρύς τραυματισμός, ωστόσο, δεν της στέρησε τη συμμετοχή στον τελικό και τη μεγάλη προσπάθεια για το αργυρό μετάλλιο.



H απονομή του αργυρού μεταλλίου στις Μηλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου



Τέταρτη θέση για τους Παπακωνσταντίνου, Μπούρκα

Μια εξαιρετική κούρσα έκαναν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στον τελικό της δικώπου Ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε , διεκδίκησαν ως το τέλος ένα μετάλλιο για να καταλάβουν τελικά την 4η θέση με 6:19.01.