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Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη – «Απομακρυνθείτε προς Μέγαρα»

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Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 

 

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