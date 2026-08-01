Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό λόγω της μεγάλης φωτιάς – Πού γίνονται εκτροπές

Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη Κοινωνία