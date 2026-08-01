Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό λόγω της μεγάλης φωτιάς – Πού γίνονται εκτροπές

Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.
Αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
- Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
- Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.