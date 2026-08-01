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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό λόγω της μεγάλης φωτιάς – Πού γίνονται εκτροπές

Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη

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Κοινωνία

Φωτιά, Ψάθα, Πόρτο Γερμενό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.
  • Πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε διάφορες επαρχιακές οδούς.
  • Οι εκτροπές αφορούν, μεταξύ άλλων, την επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού και την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
  • Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.
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