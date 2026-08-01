Νέες αντιδράσεις στην Ισπανία για τον Σάντσεθ: Ανάρτησε στα social media την καλοκαιρινή playlist του εν μέσω της κρίσης στη Θέουτα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέες έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ισπανία η επιλογή του Πέδρο Σάντσεθ να δημοσιεύσει στα social media τη playlist του καλοκαιριού, εν μέσω της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από την κριτική που δέχθηκε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την «απόβαση» 50 χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 57 νεκρούς.

Σε βίντεο που ανάρτησε σε Instagram και TikTok, ο Πέδρο Σάντσεθ εμφανίζεται χαμογελαστός και χαλαρός και παρουσιάζει τη μουσική λίστα που ακούει στις καλοκαιρινές του διακοπές. τραγούδια για τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Το soundtrack του καλοκαιριού μου. Θα βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής (playlist) σε σύνδεσμο στο bio μου», έγραψε στην ανάρτηση ο Ισπανός πρωθυπουργός, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

«Σας ετοίμασα μια playlist με μερικά από τα τραγούδια που ακούω περισσότερο αυτό το καλοκαίρι. Είναι αρκετά εκλεκτική, οπότε αυτά τα τρία θα σας δώσουν μια ιδέα για το μουσικό μου γούστο. Ελπίζω να σας αρέσει και να σας κρατήσει συντροφιά στις διακοπές σας. Καλό καλοκαίρι», αναφέρει ο Ισπανός πρωθυπουργός στο βιντεο.