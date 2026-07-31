Φόβος για νέα μεταναστευτική κρίση στην Ισπανία – Ποιοι ζητούν αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν

Προβληματισμό στην Ευρώπη προκαλεί η επιθετική είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, που συνιστά για αυτούς ένα «διαβατήριο» για μια καλύτερη ζωή. Την ίδια ώρα, ανοίγει εκ νέου η συζήτηση για αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν ή ακόμη και για ανάκλησή της εις βάρος της Ισπανίας, πράγμα που εάν επισυμβεί θα λειτουργήσει τιμωρητικά για την χώρα.

Παρότι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν εμφάνισε σήμερα μια εξισορροπητική στάση αναφορικά με την νέα μεταναστευτική κρίση στην Ισπανία αποφεύγοντας να θίξει το ζήτημα της αναθέωρησης Σένγκεν η συζήτηση ήδη έχει φουντώσει. Εξ αυτού του λόγου η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας». Πρόκειται για μια δήλωση η οποία συνιστά στήριξη στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Παρέμβαση Μέρτς υπέρ Σάντσεθ

Σε αντίστοιχο τόνο ήταν και η δήλωση του Γερμανού Καγκελαρίου, Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος είπε: «Η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης». «Υποστηρίζω την πρόθεση της Ισπανίας να μην επιτρέψει την είσοδο παράνομων μεταναστών στην ευρωπαϊκή ήπειρο», πρόσθεσε ο Φρίντριχ Μερτς, για να καταλήξει: «Η οδηγία της ΕΕ για την επιστροφή πρέπει πλέον να εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση».

Der Schutz der EU-Außengrenzen ist entscheidend für die Bekämpfung illegaler Migration. Ich unterstütze die spanische Absicht, die illegalen Migranten nicht auf den europäischen Kontinent zu lassen. Die Rückkehrverordnung der EU muss nun unverzüglich umgesetzt werden. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 31, 2026 Ιταλία: Η Μελόνι εξετάζει την αναστολή της Σένγκεν για μετακινήσεις από την Ισπανία

Θέτει αίτημα αναστολής της Σένγκεν για την Ισπανία η Μελόνι

Όμως, την ίδια άποψη δεν έχουν άλλες χώρες του Βορά με συντηρητικές κυβερνήσεις, αλλά και η επίσης συντηρητική πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι που ζήτησε αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν.

«Η Ιταλία δεν θα παραμείνει αδρανής. Συγκαλούμε τα αρμόδια όργανα και, μετά από αυτές τις συναντήσεις, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία», ήταν το μήνυμα της Τζόρτζια Μελόνι με την προσδοκία να βρει συμμάχους στην αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο αίτημα έσπευσε να συμφωνήσει η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας.

Σκληρά μέτρα ζητά η Φιλανδία

Με σημερινή ανάρτησή της, μάλιστα, στα κοινωνικά δίκτυα , η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ραντάνεν κατηγόρησε την Ισπανία ότι «δεν εξασφάλισε τα σύνορά της στη Θέουτα, μια ισπανική πόλη στις ακτές της Βόρειας Αφρικής».

«Η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν από διεισδύσεις», ανέφερε η ανάρτηση της υπουργού Εσωτερικών της Φιλανδίας, Μάρι Ραντάνεν στο X.

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υποστηρίξουν την πρόταση της Μελόνι. Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη του Σένγκεν», ανέφερε η ανάρτηση της Μάρι Ραντάνεν στο X.

Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Näin ei voi jatkua. Kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Melonin esitystä. Sellaiset maat jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. — Mari Rantanen (@MariPSRantanen) July 31, 2026

Δανία: Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί απειλή για την Ευρώπη

Συντασσόμενη με την άποψη της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Είναι αυτονόητο ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα και να εξετάσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συνεργασίας στο πλαίσιο του Σένγκεν. Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί απειλή για την Ευρώπη και για τη Δανία».