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Πυροσβεστική: Ενεργά 73 πύρινα μέτωπα, πιο δύσκολες οι φωτιές στη Βοιωτία – Απομακρύνθηκαν 254 πολίτες στον Άγιο Βασίλειο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονται σήμερα με 73 ενεργά πύρινα μέτωπα σε όλη την επικράτεια, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην αεροπυρόσβεση λόγω θυελλωδών ανέμων. Ιδιαίτερη αγωνία επικρατεί για την πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος, όπου προστατεύθηκε ψυχιατρικό νοσοκομείο, ενώ δυσκολότερα μέτωπα εντοπίζονται σε Καλαμάκι, Ξηρονομή Βοιωτίας, Κομπότι Άρτας και Φίχτι Αργολίδας, με εκκενώσεις κατοίκων στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σήμερα σε 73 ενεργά πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια, με τα εναέρια μέσα να εκτελούν πτήσεις μετ’ εμποδίων λόγω των θυελλωδών ανέμων.
  • Στο Ποικίλο Όρος, όπου επιχειρούν 95 πυροσβέστες, «έχουν προταστεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί» και εκδόθηκαν μηνύματα για την απομάκρυνση κατοίκων.
  • Οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξελίσσονται σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας, ενώ «ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αναμένεται ακραίος για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια και πολύ υψηλός στην υπόλοιπη χώρα».

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Στη μάχη για 73 διαφορετικά πύρινα μέτωπα έχουν πέσει σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανά την επικράτεια, αν και λόγω των θυελλωδών ανέμων μετ’ εμποδίων εκτελούν πτήσεις τα εναέρια μέσα. Γι’ αυτό ενημέρωσε εκ μέρους του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

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Αγωνία για την πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος

“Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, στο Ποικίλο όρος, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, Εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής”, ενημέρωσε ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης.
“Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προταστεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί”, υπογράμμισε. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι “για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι’ αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή”.

Δυσκολία στην αεροπυρόσβεση λόγω θυελλωδών ανέμων

Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων.

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Τα δυσκολότερα πύρινα μέτωπα

“Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων εξελίσσονται, στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος Εθελοντές, και 57 οχήματα”, δήλωσε ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.
Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

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Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση 254 ατόμων στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας

Στο μεταξύ, για την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας μάχη δίνουν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα.

Πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας

Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Πυρκαγιά στην Αργολίδα

Στην πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσετε σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες.

Σε επιφυλακή και αύριο όλη η χώρα

Τέλος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, “ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αναμένεται ακραίος για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια και πολύ υψηλός στην υπόλοιπη χώρα“.

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