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Φωτιά στο Ποικίλο Όρος: 14 ασθενείς μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους από το «Δαφνί» στο «Αττικόν» – Δεν απαιτείται εκκένωση του νοσοκομείου

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί), 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

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Φωτιά, Ασπρόπυργος, Ποικίλο Όρος, Περιφερειακή Αιγάλεω
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μεταφορές ασθενών για προληπτικούς λόγους προχώρησαν οι υγειονομικές αρχές, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί).
  • Δεκατέσσερις ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν από το «Δαφνί» στο «Αττικόν», ενώ τρία άτομα που προσήλθαν για εφημερία οδηγήθηκαν στο «Δρομοκαΐτειο».
  • Δεν έχει κριθεί αναγκαία η εκκένωση του νοσοκομείου «Δαφνί», καθώς η κατάσταση βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μεταφορές ασθενών για προληπτικούς λόγους προχώρησαν οι υγειονομικές αρχές, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί).

Μέχρι στιγμής, 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί από το «Δαφνί» στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Παράλληλα, τρία άτομα που είχαν προσέλθει στο «Δαφνί» στο πλαίσιο της εφημερίας, μεταφέρθηκαν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο».

Η εφημερία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής συνεχίζεται στο «Δρομοκαΐτειο», όπου έχει μεταφερθεί και το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των περιστατικών.

Το υγειονομικό προσωπικό στο «Δαφνί» παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς και εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο σχέδιο πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει κριθεί αναγκαία η εκκένωση του νοσοκομείου, καθώς η κατάσταση βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές.

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