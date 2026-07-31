Γεωργιάδης για το «Δαφνί»: «Είμαστε σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο αλλά από ό,τι φαίνεται ο κίνδυνος έχει παρέλθει»

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«Είμαστε σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο αλλά από ό,τι φαίνεται ο κίνδυνος έχει παρέλθει» τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με την κατάσταση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί», λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Ποικίλο Όρος, πλησίον της Περιφερειακής Αιγάλεω, στον Δήμο Ασπροπύργου.

«Από την στιγμή που η Πολιτική Προστασία μας ενημέρωσε ότι υπήρχε κίνδυνος από την φωτιά για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί», έδωσα εντολή να ενεργοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την προετοιμασία εκκένωσής του» αναφέρει ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του στο X.

Και προσθέτει: «Άμεσα επισκεφθήκαμε, με την Γενική Γραμματέα κα Βιλδιρίδου και τον Διοικητή και την Υποδικήτρια της 2ης ΥΠΕ κ. Ροϊλό και Χριστοφιλέα, το Νοσοκομείο, όπου πραγματοποιήσαμε επί τόπου την εκτίμηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση του κινδύνου».

Σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία φέραμε προληπτικά λεωφορεία για να μπορούμε να απομακρύνουμε τους ασθενείς μας, εάν χρειαζόταν προληπτικά. Τελικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατάφερε να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την φωτιά και να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αποφασίσαμε και μεταφέραμε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού που έφερε η γειτονική πυρκαγιά. Η επιχείρηση της μεταφοράς τους ολοκληρώθηκε πριν από λίγο» συμπληρώνει.

Και καταλήγει: «Είμαστε σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο αλλά από ό,τι φαίνεται ο κίνδυνος έχει παρέλθει».

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: