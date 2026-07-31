Κωνσταντοπούλου: «Η Πλεύση Ελευθερίας δεν εξαφανίζεται – Ο Μητσοτάκης συμπράττει με τον Τσίπρα για να πλήξει την αντιπολίτευση»

H πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως το κόμμα της «βιώνει μια λυσσαλέα προσπάθεια να καταγράψει κάμψη» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί «να εξαφανίσει» την Πλεύση Ελευθερίας.

Μιλώντας στο ERTNews τόνισε πως «δεν νομίζω ότι καταγράφουμε κάμψη. Νομίζω ότι βιώνουμε μια λυσσαλέα προσπάθεια να καταγράψουμε κάμψη» και πρόσθεσε ότι αυτό που δέχεται η Πλεύση Ελευθερίας είναι «η πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ανησυχία γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είμαστε υπό διωγμό».

Μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση πως την έχει στοχοποιήσει, σύμφωνα με την ERT «με όλους τους τρόπους, ακόμη και με επιβουλή της ζωής μου και με ποινικές διαδικασίες».

«Υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία έχει πέσει για να εξαφανίσει την Πλεύση Ελευθερίας», προσέθεσε και σημείωσε και πως τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ «λέει ότι πρέπει να εξαφανισθεί η Πλεύση Ελευθερίας και να μην είναι στη Βουλή εδώ και πάρα πολλούς μήνες».

Ωστόσο, όπως τόνισε η «Πλεύση Ελευθερίας δεν εξαφανίζεται».

Υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα αποφασίσουν στις εκλογές ποιος θα κυβερνήσει και άφησε «αιχμές» για τον Πρωθυπουργό.

Επίσης έβαλλε κατά των δημοσιογράφων, αναφέροντας ότι υπάρχει μία προσπάθεια προκειμένου να εμπεδωθεί η εικόνα μέσω των δημοσκοπήσεων ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και με διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

«Εγώ στην κοινωνία δεν το βλέπω αυτό», είπε χαρακτηριστικά και έφερε σαν παράδειγμα τις αντιδράσεις κατοίκων προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στη Λήμνο, αλλά και στις αντιδράσεις που υπήρξαν προς τον κ. Πλεύρη και τον κ. Ανδριανό σε μία λαϊκή αγορά.

«Αυτό λοιπόν το πρώτο η κυβέρνηση εγώ δεν το βλέπω στην κοινωνία. Βλέπω όμως ότι προπαγανδιστικά επιχειρείται να εμπεδωθεί αυτή η αίσθηση, η οποία προκαλεί απελπισία στην κοινωνία. Γιατί σου λέει, είναι ποτέ δυνατόν να έχουν ένα σκάνδαλο τη μέρα και να είναι πάλι πρώτοι;», διερωτήθηκε.

«Εγώ την αμφισβητώ αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να την εμπεδώσει. Έχει μπουκώσει τα μέσα ενημέρωσης για να εμπεδωθεί αυτή η εικόνα», προσέθεσε.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι της έκανε ακραία σεξιστική επίθεση λέγοντας ότι «είναι σε οίστρο». «Είπε σε γυναίκα αρχηγό ότι είναι σε οίστρο και μάλιστα είμαι σε οίστρο γιατί ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μετά κάλεσε την κοινοβουλευτική του ομάδα των Νεοδημοκρατών να μου δείχνουν κατανόηση και είπε και χαμηλόφωνα για να υπαινιχθεί ότι είμαι αρμοδιότητας ψυχιάτρου», προσέθεσε ισχυριζόμενη ότι το ζήτημα έχει ελάχιστα προβληθεί.

«Αυτή είναι η θέση του κ. Μητσοτάκη. Έτσι αντιμετωπίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και αυτό βέβαια δυστυχώς είναι η γραμμή», προσέθεσε, ωστόσο ανέφερε ονομαστικά κάποια κυβερνητικά πρόσωπα που διαχώρισαν τη θέση τους.

«Ο Κυριαζίδης διεγράφη υποκριτικά από τον κ. Μητσοτάκη»

Αναφερόμενη στον βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη για τα σχόλια που έκανε σε βάρος της και τα οποία τον οδήγησαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «διεγράφη υποκριτικά» από τον Πρωθυπουργό.

«Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, επέστρεψε διότι ο Κυριαζίδης διεγράφη υποκριτικά από τον κύριο Μητσοτάκη. Θα θυμάστε τότε ότι μου είχε ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Μητσοτάκης και εγώ είχα πει ότι δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη γιατί είναι υποκριτική. Γιατί γνώριζα ότι ο Κυριαζίδης και όλοι οι Κυριαζίδηδες, Καιρίδηδες, Γεωργιάδηδες, Φλωρίδηδες, Μαρκόπουλοι, Κυρανάκηδες που λένε εδώ είναι Βουλή, “δεν είναι η κουζίνα σας”, που λένε “άσε μας κουκλίτσα μου”, που λένε “είσαι απαίσιο πλάσμα, είσαι κακιά γυναίκα, είσαι υστερική”. Όλα αυτά λέγονται στη Βουλή», υποστήριξε και έκανε λόγο για μία γραμμή που ακολουθείται από στελέχη της ΝΔ «ελέω Μητσοτάκη».

«Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ενώ αντέδρασαν πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας για την πρόσφατη νέα υποτροπή του Κυριαζίδη, ο Μητσοτάκης δεν τον διαγράφει», προσέθεσε και σημείωσε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης έπραξε πολύ σωστά και θεσμικά παραπέμποντας τον βουλευτή Δράμας της ΝΔ στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Ο κ. Κακλαμάνης είναι ο τρίτος πολιτειακός παράγων και έκανε αυτά που όφειλε στο πεδίο του. Η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα δεν έχει κάνει τίποτε παρά μόνο ευτυχώς κάποια μέλη της έχουν καταγγείλει. Δεν εκτίθεται στα μάτια των πολιτών ένας πρωθυπουργός που κρατάει έναν τέτοιο τύπο, συνταξιούχο αστυνομικό, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο λοιδορεί τις γυναίκες, γιατί δεν είναι ότι λοιδορεί εμένα, λοιδορεί εμένα και στο πρόσωπό μου όλες τις γυναίκες;», διερωτήθηκε.

Κυβερνά «ένα σύστημα Μητσοτάκη»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «ένα σύστημα Μητσοτάκη» και χαρακτήρισε «τρομακτικό, το γεγονός ότι για τα μείζονα σκάνδαλα της κυβέρνησης δεν υπάρχει ο διάχυτος έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης που θα έπρεπε να υπάρχει».

Kατηγόρησε την ΕΡΤ ότι δεν προβάλλει όπως θα έπρεπε το έργο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είμαι εδώ γιατί δεν με έχετε καλέσει πάρα πολλούς μήνες, επειδή παραπονέθηκα ότι η ΕΡΤ προβάλλει την κυβέρνηση και όχι την αντιπολίτευση και έχει σε αποκλεισμό την Πλεύση Ελευθερίας. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε εντελώς αποκλεισμένοι και από την ΕΡΤ και από τα δελτία. Η Πλεύση Ελευθερίας σε σχέση με το έργο που κάνει και την παρουσία που καταγράφει και τις παρεμβάσεις που κάνει εντός και εκτός Βουλής, έχει μηδενική προβολή από τα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε κυβερνητικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο έγκλημα των υποκλοπών, που είναι έγκλημα κατά της δημοκρατίας. Στο έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι τεράστιο σκάνδαλο, ήταν χθες καλεσμένη η κυρία Συρεγγέλα, η οποία είναι εκτεθειμένη κατά μείζονα λόγο διότι προέδρευε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξεταζόταν η κυρία Σεμερζίδου την οποία είχε εντός του γραφείου της στο υπουργείο το 2020 και παρίστανε ότι δεν την γνωρίζει, ενώ η κα Σεμερζίδου, το οποίο είναι πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνη ευρωπαϊκών πόρων της Νέας Δημοκρατίας και βουτηγμένη σε αυτό το σκάνδαλο, ήρθε στην επιτροπή και παρίστανε την πληγείσα από αμνησία που δεν θυμόταν τίποτα. Φωτογραφίες παίρνουμε, λέει, με πολλούς πολίτες, γιατί αυτό έχουν μάθει να λένε», είπε ακόμα.

Υποστήριξε ακόμα ότι όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ προστατεύτηκαν τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Αυγενάκης. «Ο Βορίδης εμπλεκόμενος προστατεύτηκε, ο Αυγενάκης εμπλεκόμενος προστατεύτηκε. Μάλιστα, αφού ξυλοφόρτωσε κι έναν υπάλληλο στο αεροδρόμιο, ήρθε πίσω. Τον διέγραψαν για έξι μήνες, τον πήραν πίσω, όπως και τον Κυριαζίδη», είπε ακόμα και ισχυρίστηκε πως ο Αυγενάκης «αυτή τη στιγμή λύνει και δένει μπροστά στα μάτια μου».

«Πριν από κάποιες εβδομάδες ο Ταχιάος επειδή του έκανε επίκαιρη ερώτηση ο Αυγενάκης, τσακώθηκαν μπροστά στο περιστύλιο και έλεγε ο Ταχιάος στον Αυγενάκη να μεσολαβήσει στον Πρωθυπουργό για να αποκτήσει δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή ο Αυγενάκης είναι και σήμερα ο αντ’ αυτού του Πρωθυπουργού, ο οποίος μεσολαβεί για τους υπουργούς να τους δώσουν κονδύλια», υποστήριξε.

Αναφερόμενη στην αναθεώρηση του Συντάγματος κατηγόρησε την κυβέρνηση για την επιλογή του Μάκη Βορίδη ως υπεύθυνο.

«Έβαλε τον Βορίδη υπεύθυνο, δηλαδή έναν χουντικό. Ο Βορίδης είναι το πρόσωπο που πήρε χρίσμα από τον φυλακισμένο Γεώργιο Παπαδόπουλο, τον δικτάτορα. Πήγε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Βορίδης και τον έχρισε ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, έχοντας καταδικαστεί για το πραξικόπημα. Τον έχρισε εκπρόσωπό του στην ΕΠΕΝ και έγινε μάλιστα και τελετή με τη Δέσποινα, τη σύζυγο του δικτάτορα, μέσα στις φυλακές. Αυτόν τον άνθρωπο με τα τσεκούρια, με τις φασιστικές επιθέσεις σε φοιτητές στη Νομική που τον διέγραψε ο Σύλλογος Φοιτητών Νομικής για φασιστικές βίαιες επιθέσεις. Αυτόν τον άνθρωπο που εμπλέκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εμπλέκεται σε μια σειρά από αξιόποινα πεδία από τα οποία μάλιστα προστατεύτηκε. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν έβαλε η κυβέρνηση να προεδρεύει διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, τον αρνητή του Συντάγματος και αρνητή της Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν αυτό δεν το νομιμοποιήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης προς τα εκεί οδεύει, δηλαδή προς την εκτροπή», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στον επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη ανέφερε πως «επιμένει να ερευνά και τα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας» και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κυβερνά με ως «αφεντικό επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης» με «όρους Καμόρας».

«Ο κ. Ανδρέας Ποττάκης, ο Συνήγορος του Πολίτη, είναι ένα από τα δείγματα ανεξαρτησίας στις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση να τον αφαιρέσει βιαίως από την ανεξάρτητη αρχή. Όταν ο κ. Μητσοτάκης θύμωσε με την αντιπολίτευση και κυρίως με εμάς που μπλοκάραμε την αντικατάστασή του την ώρα που ερευνούσε το έγκλημα της Πύλου και λίγους μήνες μετά έβγαλε και το φοβερό πόρισμα για το έγκλημα της Πύλου. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή. Τι θέλετε είπε, “να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα για να διορίζουμε μόνιμα στις ανεξάρτητες αρχές”. Αυτά είναι αντιλήψεις απολυταρχικές, αυταρχικές, αντιδημοκρατικές ενός Πρωθυπουργού που ούτως ή άλλως κυβερνάει με όρους Καμόρας, τους οποίους αποτύπωσε ο ανιψιός του κ. Δημητριάδης και στην πρόσφατη πολύωρη συνέντευξή του που είπε ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Δηλαδή ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός δεν είναι ο επικεφαλής διακυβέρνησης, είναι το αφεντικό, το αφεντικό επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης και ο ανιψιός του και διευθυντής του γραφείου του και της κυβέρνησης, είναι αυτός που τρώει τη σφαίρα και τηρεί την ομερτά», ανέφερε επίσης.

«Την ημέρα της Δημοκρατίας πηγαίνουμε με την κοινωνία»

Αναφέρθηκε στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο λέγοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας έκανε «κάτι το οποίο σίγουρα ενόχλησε το σύστημα».

«Δεν πήγαμε στο Προεδρικό και στον Τασούλα, διότι δεν τον αναγνωρίζουμε (σ.σ. ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας) και δεν πρόκειται να τον νομιμοποιήσουμε», προσέθεσε.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που προσβάλλει τη Δημοκρατία. Η διαδικασία τοποθέτησης μονοκομματικού προέδρου και του συγκεκριμένου μάλιστα Προέδρου Δημοκρατίας, όταν αυτό το πρόσωπο ως πρόεδρος της Βουλής, έχει καταγράψει τόσο μελανή θητεία σε πάρα πολλά πεδία και στα ζητήματα της έμφυλης βίας με ακραίες σεξιστικές προσβολές. Επί θητείας του το γραφείο της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή παραβιάστηκε και δεν έκανε τίποτα, όπως δεν έκανε και στα ζητήματα του θαψίματος δικογραφιών. Δεν μπορεί αυτό το πρόσωπο να είναι Πρόεδρος Δημοκρατίας», υποστήριξε και τόνισε πως την ίδια ημέρα η Πλεύση Ελευθερίας πήγε «στα Προσφυγικά, στην κοινότητα των Προσφυγικών, για να σηματοδοτήσουμε ακριβώς ότι δεν πάμε με αυτούς που παραβιάζουν τη Δημοκρατία».

«Δεν τον νομιμοποιούμε, ούτε νομιμοποιείται η κυβέρνηση να ορίζει μόνη της Πρόεδρο Δημοκρατίας, έχοντας αναθεωρήσει το Σύνταγμα», συμπλήρωσε.

«Την ημέρα της Δημοκρατίας πηγαίνουμε με την κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι «στην κοινότητα των Προσφυγικών και όλο τον Αύγουστο και κάθε μέρα λειτουργεί μια δομή για τους καρκινοπαθείς, δομή φιλοξενίας για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στον Άγιο Σάββα. Την έχουν φτιάξει αυτή τη δομή οι κάτοικοι, οι οποίοι προβαίνουν στη συντήρηση, αναστήλωση και αναπαλαίωση όλων των εσωτερικών χώρων. Έχουν δομή για τις γυναίκες, οι οποίες έχουν κάνει αυτό που δεν κάνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μας στέλνει τον Κυριαζίδη να μας λέει ότι είναι ευχή να κάνουμε κανένα παιδί και αποτελούν μια ζωντανή και στοχοποιημένη κοινότητα που η κυβέρνηση την απειλέί και αυτή», προσέθεσε.

«Εμείς λοιπόν εκπέμπουμε το μήνυμα ότι η κοινότητα θα είναι υπό την προστασία μας και να μην τολμήσει κανείς να την αγγίξει. Να αφήσουν τις απειλές εκείνοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη βία κατά ειρηνικών πολιτών», ανέφερε ακόμα.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα τον κατηγόρησε ότι είναι σε «συμπαιγνία» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσπαθώντας να στήσουν «ένα παλιό γνώριμο και στους δυο δίπολο».

«Ο κ. Τσίπρας πρώτον είναι σε συνεννόηση με τον κύριο Μητσοτάκη, διότι προσπαθούν να στήσουν ένα παλιό γνώριμο και στους δυο δίπολο», ανέφερε αρχικά και υποστήριξε ότι «ο κ. Τσίπρας έχει προστατευτεί από τον κ. Μητσοτάκη», αναφερόμενη στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

«Δεν του έκανε ούτε εξεταστική ούτε προανακριτική για το έγκλημα στο Μάτι, το οποίο ήταν ένα τρομερό έγκλημα στο οποίο έχει εμπλοκή ο κύριος Τσίπρας και ενήργησε για τη συγκάλυψή του. Θυμόμαστε όλοι πως παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, ενώ ήδη γνώριζαν επισήμως και το ξέρω γιατί εγώ ήμουν εκείνη που κατέθεσα την πρώτη μήνυση για το έγκλημα και μάλιστα για κακούργημα στο Μάτι στις 6 Αυγούστου 2018. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στις κάμερες παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτε, ενώ γνώριζαν ήδη για 60 με 70 νεκρούς», υποστήριξε.

«Αυτό είναι ένα αδίστακτο πρόσωπο, δεν είναι μόνο η κωλοτούμπα, δηλαδή η παραβίαση της εντολής της δημοκρατικής εντολής, του δημοψηφίσματος. Είναι αυτό το έγκλημα με 104 πλέον επιβεβαιωμένους νεκρούς και 16 αταυτοποίητες σορούς. Διότι τα ίδια που κάνουν με τη διαχείριση και του πεδίου και των νεκρών στα Τέμπη, τα ίδια κάνανε και στο Μάτι και εδώ υπάρχει μια συμπαιγνία», προσέθεσε.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως «κάλυψε τον Τσίπρα και μίλησε για κλιματική κρίση, ενώ το Μάτι δεν ήταν αποτέλεσμα κλιματικής κρίσης, ούτε ήταν mega fire. Το Μάτι ήταν απολύτως συνδεδεμένο με την κυβερνητική, αυτοδιοικητική και υπηρεσιακή αβελτηρία, με εγκληματικές παραλείψεις και με φοβερή αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή σε πεδίο ενδεχόμενου δόλου και όχι απλώς εγκληματικής αμέλειας. Στον ποινικό κώδικα που έκανε ο Τσίπρας και πράγματι είναι σαφές ότι εξυπηρέτησε εμπλεκόμενους σε οικονομικά εγκλήματα γιατί μείωσε το αξιόποινο και έκανε κατ’ έγκληση πράξεις που είναι κακουργηματικές, όπως είναι η υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος και υπήρχε και ανοιχτή δίκη με μεγαλοκατηγορούμενο που είχε ήδη διατυπωθεί εισαγγελική πρόταση καταδικαστική».

«Όταν λοιπόν μιλάει η Νέα Δημοκρατία για αυτά, πρέπει να πει πρώτον γιατί δεν έκανε τίποτα όταν λίγες μέρες μετά ήρθε στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα διαπραγματεύτηκε ουσιαστικά και διατήρησε αυτές τις διατάξεις και δεύτερον γιατί δεν λέει ποτέ ότι ο Τσίπρας άλλαξε και τις διατάξεις που αφορούσαν το έγκλημα στο Μάτι και έκανε πλημμέλημα την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό και μείωσε το αξιόποινο από 20 χρόνια τα έκανε 10 για την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος με αποτέλεσμα τον θάνατο», προσέθεσε.

«Ξέρουν ότι όσο τηρούν σιωπή για τον Τσίπρα, τηρεί κι εκείνος και τήρησε», συμπλήρωσε σημειώνοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός «ήταν βωβός στη Βουλή 2,5 χρόνια, ενώ είχε εκλεγεί αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 παραιτήθηκε και παρέμεινε βωβός για όλα αυτά τα θέματα. Αυτή λοιπόν η σιωπή δεν είναι χρυσός. Είναι μία σαφής συμπαιγνία των δύο που στην κρίσιμη στιγμή, την ώρα που καταρρέει ο Μητσοτάκης, συνεννοούνται και συμπράττουν για να πλήξουν όχι τον Μητσοτάκη που καταρρέει, αλλά την αντιπολίτευση», ανέφερε ακόμα.

Για τα οικονομικά των κομμάτων

Αναφερόμενη στα οικονομικά των κομμάτων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι «θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια» και προσέθεσε πως τα δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να έχουν χρέη που ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια.

«Η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης από τα 52 χρόνια, κυβερνά 26-27 και έχει χρέη 600 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για θηριώδες ποσό. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. 600 εκατομμύρια ευρώ αυξάνεται. Πέρυσι το χρέος της ήταν 540 εκατομμύρια ευρώ και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα έχει 550. Δεν θυμάμαι πόσο έχει πάει πλέον. Είναι θηριώδη ποσά αυτά κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και παίρνανε δάνεια βάζοντας εγγύηση τις κρατικές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, την κρατική χρηματοδότηση», είπε χαρακτηριστικά και υποστήριξε πως κατά την προσωπική της άποψη είναι «αδιανόητο ότι λειτουργούν αυτά τα κόμματα χρωστώντας τόσα χρήματα».

Χαρακτήρισε μάλιστα πιο αδιανόητο το γεγονός ότι κόμματα «που δεν μπορούν να νοικοκυρέψουν το σπίτι τους και που χρωστάνε τέτοια θηριώδη ποσά, πρώτον κουνάνε το δάχτυλο στην κοινωνία και μιλάνε για κοστολογημένα προγράμματα και δεύτερον, τολμάνε να παίρνουν τα σπίτια απλών ανθρώπων».

«Το έκανε και ο κ. Μητσοτάκης, το κάνει και ο κ. Τσίπρας που έφερε και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και η προηγούμενη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Επιτίθενται με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις σε απλούς ανθρώπους. Παίρνουν σπίτια και μικρές περιουσίες από βιοπαλαιστές. Ουσιαστικά αρπάζουν τις περιουσίες των απλών ανθρώπων, έχοντας προεξάρχοντα της διαδικασίας αυτής τον Στουρνάρα, ο οποίος έχει εγκαθιδρυθεί σαν αυτοκράτορας, πάει για 18 χρόνια θητεία. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο σε καιρό δημοκρατίας», προσέθεσε.

Μάλιστα ανέφερε πως «επιτίθενται στους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μικρές οφειλές, την ίδια ώρα που οι ίδιοι λένε δεν θα πληρώσουμε ποτέ. Ο Γεωργιάδης είπε “δεν θα πληρώσουμε ποτέ και θα χρωστάμε. Μα αν δεν είσαι το υπόδειγμα, πώς τολμάς να κυβερνάς;», διερωτήθηκε.

Έφερε σαν παράδειγμα επίσης τον βασικό μισθό, ο οποίος θα πρέπει να είναι το επαρκές ποσό για να ζήσει ένας άνθρωπος και θα έπρεπε να νομοθετηθεί ώστε να παίρνουν τον βασικό μισθό και οι βουλευτές και οι υπουργοί, όπως υπογράμμισε.

Για το νομοσχέδιο για το νερό

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για το νερό, το οποίο καταψήφισε η Πλεύση Ελευθερίας, η κα Κωνσταντόπουλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά προωθεί «την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του νερού».

«Προσπαθεί να αφαιρέσει τη διαχείριση του νερού από την από τις τοπικές κοινωνίες και από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και προσπαθεί ουσιαστικά να πάρει τον έλεγχο ενός δημόσιου αγαθού που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κατ’ επανάληψη πει ότι είναι δημόσιο αγαθό», συμπλήρωσε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει κατ’ επανάληψη προσπαθήσει να παρακάμψει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Μάλιστα ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας ήταν «εκείνος ο οποίος έλεγε πάνω από το πτώμα μου θα περάσει όποιος ιδιωτικοποιήσει την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ και έβαλε εκείνος την υπογραφή» και τελικά την ιδιωτικοποίηση σταμάτησε από το Συμβούλιο Επικρατείας και τους αγωνιζόμενους κατοίκους, τα κινήματα και τις κοινωνίες.

Για τις SLAPP αγωγές

Τέλος αναφερόμενη στο επικείμενο νομοσχέδιο σχετικά με τις SLAPP αγωγές κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, «γνωστή ραδιούργα προσωπικότητα», όπως τον χαρακτήρισε «που άλλο προφασίζεται ότι κάνει κι άλλο κάνει. Τώρα υποτίθεται ότι φέρνει ένα νομοσχέδιο για τις SLAPP αγωγές, ενώ στην πραγματικότητα φέρνει ένα νομοσχέδιο με το οποίο προσπαθεί να νομιμοποιήσει τις κυβερνητικές πρακτικές SLAPP καταδίωξης όποιου ενοχλεί την κυβέρνηση ή τα φίλα προς την κυβέρνηση πρόσωπα, δημοσιογράφοι ή αντιπολίτευση και κυρίως εγώ».

Μάλιστα έφερε σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα τον δημοσιογράφο του Jacobin, Χρήστο Αβραμίδη λέγοντας ότι είναι «ένα αγκάθι για την κυβέρνηση. Τον απειλεί ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Του λέει θα σου κάνω ποινικό, μετά τον λοιδορεί. Του λέει ότι κάνει βίντεο, ότι εκμεταλλεύεται νεκρούς. Του λέει όλα αυτά που λέει και στην αντιπολίτευση».

«Πριν από λίγες μέρες μόνο είχαμε τη στυγνή ομολογία του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι μεσολαβούσε στη Novartis και επίσης είπε ξεκάθαρα ότι είχε πάρει τον Φρουζή της Novartis για να ζητήσει να δοθούν 2.000 ευρώ σε δημοσιογράφο φίλη του που τον είχε πάρει τηλέφωνο. Αντιλαμβάνεστε εδώ ότι έχουμε μία στυγνή ομολογία της κυβερνητικής διαπλοκής με μέσα ενημέρωσης. Αυτό εμείς το ζούμε βέβαια, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει η ενημέρωση στα μέσα ενημέρωσης για το τι γίνεται στη Βουλή και στο πολιτικό σκηνικό και τι κάνουμε εμείς, τι κάνει η αντιπολίτευση. Η Βουλή είναι μονίμως άδεια. Το ρεπορτάζ δείχνει πάντα αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση, χωρίς να προβάλλονται αυτά που συμβαίνουν», προσέθεσε.