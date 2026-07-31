Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: «Είναι ωραίο να πουλά εντιμότητα, αλλά να απαντήσει ποιος πληρώνει το κόμμα του, το ινστιτούτο και την καμπάνια του»

Στην έντονη πολιτική αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με φόντο τα κομματικά δάνεια, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η κυρία Διαμαντοπούλου μιλώντας στο MEGA είπε αρχικά ότι «η μάχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πάντοτε προς την κυβέρνηση. Και είναι σε δύο άξονες. Το πρώτο είναι η κριτική στην κυβέρνηση και το δεύτερο είναι η πρόταση για να γίνει ένα κυβερνών κόμμα. Αλλά όταν ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη του, οι φίλοι του, επιτέθηκαν την ημέρα που γινόταν χαμός σε ολόκληρη τη χώρα με τις πυρκαγιές, που είχαμε τρεις νεκρούς πυροσβέστες, η ανακοίνωση που έβγαλε το κόμμα αυτό ήταν για το ΠΑΣΟΚ και για τα χρέη του, που ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Τσίπρας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είχε 45% και είχε μία αντίστοιχη επιχορήγηση από το κράτος. Γι’ αυτό και ήταν αντίστοιχος ο δανεισμός του».

Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός πρόσθεσε ότι «από το 2010 το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δανειστεί ούτε μισό ευρώ. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται στο τοκοχρεολύσιο. Έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του. Δεν χρωστάει στους ανθρώπους του. Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε από ένα κόμμα που ακόμα δεν έχουν ξεπληρώσει τους εργαζόμενους στην Αυγή ή, στο Κόκκινο. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει πάρει 1 ευρώ δάνειο, αλλά αποπληρώνει από την κρατική επιχορήγηση τα δάνειά του».

«Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον κ. Τσίπρα γιατί προκλήθηκε»

Η κα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι «το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον κ. Τσίπρα γιατί προκλήθηκε. Το μήνυμα είναι ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο, πόσω μάλλον όταν αφορά την εντιμότητα. Ο κ. Τσίπρας ήρθε με μία πολυδάπανη καμπάνια πολυεθνικής και δημιούργησε ένα ρεύμα. Πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει αυτό το ρεύμα, πώς πληρώνει και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του. Και αφού άνοιξε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Γιατί ωραίο είναι να πουλάς αριστεροσύνη και εντιμότητα και κυβερνητική ικανότητα, αλλά πρέπει να απαντήσεις σε πολύ σοβαρά ερωτήματα, όπως γιατί θέλει να επιστρέψει στη Βουλή από την οποία έφυγε, και μάλιστα έφυγε λέγοντας ότι δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη Βουλή και ότι θέλει να ‘ρθει σε επαφή με τον κόσμο» και συνέχισε λέγοντας:

«Πρέπει να απαντήσει ως κυβερνήτης τι έκανε. Τι έκανε για τις τράπεζες για τις οποίες αναφέρεται; Ποιος αύξησε τα μερίσματα; Ποιος έφερε τα funds στην Ελλάδα; Και μη μας πουν ότι ήταν εποχή μνημονίων, γιατί όταν βάζανε φωτιές στις πλατείες, το ΠΑΣΟΚ είχε μνημόνια, έτσι; Και βέβαια πρέπει να απαντήσουν και σ’ αυτό – ποιος πληρώνει; Ποιος πληρώνει ένα κόμμα που εμφανίστηκε με πάρα πολλά λεφτά, με ινστιτούτα, με εργαζόμενους, με πολυδάπανη ψηφιακή καμπάνια, χωρίς να μας απαντούν;».

Η Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις για τη διαχείριση του νερού χωρίς τη συμμετοχή των δήμων, την παραχώρηση της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε νέα ανώνυμη εταιρεία και το σκάνδαλο με τις υπερκοστολογημένες υποδομές ανακύκλωσης.