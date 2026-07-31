Χριστίνα Μπόμπα: Τα βίντεο με τις κόρες της από τις διακοπές – «Ίδια δραστηριότητα, διαφορετικό στυλ»

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει αυτή την περίοδο η Χριστίνα Μπόμπα, μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη και τις πέντε ετών κόρες τους, Φιλίππα και Αριάνα. Πριν από λίγες ώρες, η επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε μερικά βίντεο και φωτογραφίες, σε Instagram stories της, στα οποία βλέπουμε το πώς περνάει με τα δίδυμα παιδιά της στην Πάρο.

Η Χριστίνα Μπόμπα θέλησε να απασχολήσει τις κόρες της με έναν άκρως δημιουργικό τρόπο. Η μητέρα έδωσε στο κάθε παιδί από έναν λευκό καμβά και χρώματα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να ζωγραφίσουν ό,τι επιθυμούν εκείνες.

Το αποτέλεσμα, το οποίο είδαμε μέσω των βίντεο και των φωτογραφιών, ήταν πολύ ωραίο. Το ένα παιδί ζωγράφισε στον καμβά του πουλάκια, προσθέτοντας ουρανό, σύννεφα και γρασίδι, ενώ το άλλο δημιούργησε έναν πίνακα γεμάτο χρώματα, μεταξύ άλλων φαίνεται πως χρησιμοποίησε ροζ, γκρι, πορτοκαλί και πράσινο, τα οποία συνδύασε χρησιμοποιώντας όχι εργαλεία, αλλά τα χέρια του.

Και τα δύο κορίτσια έδειξαν να απολαμβάνουν τον χρόνο που πέρασαν ζωγραφίζοντας, με την Χριστίνα Μπόμπα να γράφει: «Ίδια δραστηριότητα, διαφορετικό στυλ».