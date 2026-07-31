Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Για όλα τα παλιά αλάνια…» – Το επικό βίντεο με το οποίο «ταξίδεψε» τους ακολούθους του στο Instagram, στη δεκαετία του ’80

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με ένα μικρό βίντεο, που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram την Παρασκευή 31 Ιουλίου, κατάφερε να «ταξιδέψει» τους ακολούθους του στην πλατφόρμα, στη δεκαετία του ’80.

Στο βίντεο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ενθουσιασμένος παίζει με ένα ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι. Ο παρουσιαστής περιγράφει τον αγώνα, ενώ παράλληλα αναφέρει: «Είναι αλήθεια κυρίες και κύριοι, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια παίζω αυτό το ποδοσφαιράκι.

Οι παλιοί θα το θυμάστε. Το θυμάστε αυτό το ποδοσφαιράκι; Για όλα τα παλιά τα αλάνια που πηγαίνανε στα ουφάδικα και στα μπιλιαρδάδικα».

Ακόμα, στη λεζάντα της ανάρτησής του έχει γράψει: «Για όλα τα παλιά αλάνια… που ξοδεύαμε όλα τα λεφτά στα ηλεκτρονικά… 80s I♥️you».