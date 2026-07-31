Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Για όλα τα παλιά αλάνια…» – Το επικό βίντεο με το οποίο «ταξίδεψε» τους ακολούθους του στο Instagram, στη δεκαετία του ’80

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου «ταξίδεψε» τους ακολούθους του στο Instagram στη δεκαετία του '80, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του. Στο βίντεο, ο παρουσιαστής παίζει με ένα ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι και αναφέρεται στα «παλιά αλάνια» που πήγαιναν στα ουφάδικα και στα μπιλιαρδάδικα της εποχής.

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Γρηγόρης Αρναούτογλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με ένα μικρό βίντεο, που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram, κατάφερε να «ταξιδέψει» τους ακολούθους του στην πλατφόρμα, στη δεκαετία του ’80.
  • Στο βίντεο, ο παρουσιαστής ενθουσιασμένος παίζει με ένα ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι, περιγράφοντας παράλληλα τον αγώνα.
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για όλα τα παλιά τα αλάνια που πηγαίνανε στα ουφάδικα και στα μπιλιαρδάδικα».

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με ένα μικρό βίντεο, που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram την Παρασκευή 31 Ιουλίου, κατάφερε να «ταξιδέψει» τους ακολούθους του στην πλατφόρμα, στη δεκαετία του ’80.

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Στο βίντεο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ενθουσιασμένος παίζει με ένα ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι. Ο παρουσιαστής περιγράφει τον αγώνα, ενώ παράλληλα αναφέρει: «Είναι αλήθεια κυρίες και κύριοι, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια παίζω αυτό το ποδοσφαιράκι.

Οι παλιοί θα το θυμάστε. Το θυμάστε αυτό το ποδοσφαιράκι; Για όλα τα παλιά τα αλάνια που πηγαίνανε στα ουφάδικα και στα μπιλιαρδάδικα».

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Ακόμα, στη λεζάντα της ανάρτησής του έχει γράψει: «Για όλα τα παλιά αλάνια… που ξοδεύαμε όλα τα λεφτά στα ηλεκτρονικά… 80s I♥️you». 

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