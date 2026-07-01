Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το συγκινητικό φινάλε του «The 2Night Show» και το ραντεβού για τη νέα σεζόν

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό στο φινάλε του The 2Night Show, το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου. Ο παρουσιαστής ολοκλήρωσε τη 10η σεζόν της εκπομπής, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του και τους τηλεθεατές για τη στήριξή τους.

Με συγκίνηση, αλλά και με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε στη συμπλήρωση δέκα χρόνων της εκπομπής και απηύθυνε ευχαριστίες σε όσους εργάστηκαν για την παραγωγή.

Το «ευχαριστώ» στους συνεργάτες και στους τηλεθεατές

«Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Δέκα ολόκληρα χρόνια κλείνουν με το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τώρα θα μπορούσα να πω τόσα πολλά “ευχαριστώ”, που νομίζω θα θέλαμε άλλη μία εκπομπή. Πραγματικά και για τους συνεργάτες, και για την ομάδα, για τη σκηνοθεσία, για την αρχισυνταξία, τους τραγουδιστές, τους μουσικούς, τους κάμεραμαν, τους τεχνικούς, την παραγωγή…», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αστειεύτηκε με τον floor manager της εκπομπής, διατηρώντας το ανάλαφρο κλίμα στο φινάλε. «Μόνο έναν δεν θέλω να ευχαριστήσω, τον floor manager. Οι λόγοι είναι προσωπικοί. Αν θέλεις, Διονύση, έλα εδώ να πεις κι εσύ ένα αντίο… Όπως το όνειρό μου είναι κάποτε να γίνει ένας διαγωνισμός που θα πάρουν μέρος 3.000 άτομα, οι 2.999 θα κερδίσουν από ένα αυτοκίνητο και ένας δεν θα κερδίσει. Αυτό είναι το όνειρό μου. Έναν μόνο δεν ευχαριστώ. Αυτόν τον άνθρωπο. Μη γυρίζεις, σε σένα λέω», είπε αστειευόμενος.

Ο παρουσιαστής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη του κοινού και αναφέρθηκε στην πορεία της εκπομπής κατά τη διάρκεια της σεζόν. «Και βέβαια το μεγάλο ευχαριστώ είναι σε εσάς, τους τηλεθεατές, που για άλλη μια χρονιά μας δώσατε πάρα πολλές πρωτιές, από την αρχή που ξεκινήσαμε, από τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο. Υπήρχαν και οι δύσκολοι μήνες, ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος, τώρα να μην τα λέμε αυτά. Ένας είναι ο στόχος: να περνάμε όσο γίνεται καλύτερα, να το διασκεδάζετε, να περνάμε όμορφα.

Νομίζω ο σκοπός όλων των ανθρώπων που δουλεύουμε στην τηλεόραση είναι, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της ψυχαγωγίας, να περνάτε όμορφα και να χαίρεστε και να περιμένετε πότε θα ξεκινήσει η επόμενη εκπομπή».

Το ραντεβού για την επόμενη σεζόν

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκλεισε την εκπομπή με ευχές για το καλοκαίρι και ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές για την επόμενη χρονιά. «Καλό καλοκαίρι και εγώ σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για όλη αυτή την αγάπη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πρώτα ο Θεός, ραντεβού του χρόνου σε ένα ακόμη The 2Night Show, 11η χρονιά, κυρίες και κύριοι.

Κι όμως, κάπως έτσι θα είναι το φινάλε. Άλλος θα πάρει την καρέκλα, άλλος θα πάρει το τραπέζι, άλλος θα πάρει το γραφείο, θα σβήσουν τα φώτα… και αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Για σβήστε τα. Σβήστε τα να τελειώνουμε. Άντε, καλό καλοκαίρι», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κλείνοντας.