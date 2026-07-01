Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Ρόναλντ Κούμαν από την Εθνική Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο

Ο Ρόναλντ Κούμαν παραιτήθηκε από τον πάγκο της Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο στο Μουντιάλ. Ο ίδιος δήλωσε υπερήφανος και ευγνώμων για την πορεία του, αλλά ανέλαβε την ευθύνη για την αποτυχία της ομάδας.

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Αθλητισμός

Ρόναλντ Κούμαν, Εθνική Ολλανδίας, Μουντιάλ 2026
Ronald Koeman is presented to the media by the Dutch FA. Photograph: Olaf Kraak/EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρόναλντ Κούμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ολλανδίας, μετά τον αποκλεισμό των «οράνιε» από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι, στη φάση των «32» του Μουντιάλ.
  • Ο Κούμαν είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας το 2023, ενώ είχε προπονήσει ξανά την εθνική Ολλανδίας τη διετία 2018-2020. Ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω ανάρτησης.
  • Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας καλείται πλέον να αναζητήσει νέο προπονητή, με στόχο να αλλάξει την αγωνιστική της εικόνα στις μεγάλες διοργανώσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ρόναλντ Κούμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ολλανδίας, μετά τον αποκλεισμό των «οράνιε» από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι, στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας καλείται πλέον να αναζητήσει νέο προπονητή, μετά την παραίτηση του Ολλανδού τεχνικού, με στόχο να αλλάξει την αγωνιστική της εικόνα στις μεγάλες διοργανώσεις. Ο Κούμαν είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας το 2023 και παρέμεινε στον πάγκο της για τρία χρόνια. Είχε προπονήσει ξανά την εθνική Ολλανδίας τη διετία 2018-2020, πριν αναλάβει την Μπαρτσελόνα.

Η ανάρτηση του Κούμαν με την οποία έκανε γνωστή την παραίτησή του

Ο Ρόναλντ Κούμαν ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω ανάρτησης, στην οποία ανέφερε:

«Χθες το βράδυ πήρα την απόφαση να τερματίσω τη θητεία μου ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Όταν κοιτάζω πίσω στην καριέρα μου, νιώθω πάνω απ’ όλα υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη.

Είχα το προνόμιο να εργαστώ στις Φίτεσε, Άγιαξ, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Αϊντχόφεν, Φέγενορντ, Σαουθάμπτον, Έβερτον, Μπαρτσελόνα και φυσικά δύο περιόδους με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Σύλλογοι και άνθρωποι που με έχουν διαμορφώσει και μου έχουν χαρίσει αναμνήσεις που θα θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Όλοι ονειρευόμασταν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο θα γράφαμε ιστορία. Αυτό δεν συνέβη. Κανείς δεν είναι πιο απογοητευμένος από μένα.

Ως προπονητής της Εθνικής φέρεις αυτή την ευθύνη. Πάντα την ένιωθα και θα συνεχίσω να τη νιώθω».

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