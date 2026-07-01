NASA: Θα στείλει μπάλα του Μουντιάλ στη Σελήνη αν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η NASA υποσχέθηκε ότι θα στείλει μία μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στη Σελήνη, εφόσον η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών κατακτήσει τη διοργάνωση.

Τη σχετική αναφορά έκανε την Τρίτη (30/6) ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, Τζάρεντ Άιζακμαν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Ο ίδιος ενθάρρυνε την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, λέγοντας: «Πάμε ομάδα των ΗΠΑ, κάντε αυτό που πρέπει!».

Με αφορμή το τουρνουά, το οποίο διεξάγεται εν μέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε Μεξικό και Καναδά, η NASA έχει ήδη στείλει μία μπάλα της FIFA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.



Το σχέδιο για τη Σελήνη

Σε περίπτωση θριάμβου των Αμερικανών, η NASA σχεδιάζει να κάνει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό βήμα, στέλνοντας μία άλλη μπάλα πολύ πιο μακριά, στη Σελήνη.

Η μπάλα θα μεταφερθεί μαζί με επιστημονικά όργανα από ένα ρομποτικό όχημα, στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τη δημιουργία, τα επόμενα χρόνια, μίας βάσης στην επιφάνεια της Σελήνης.

Ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, υπεύθυνος της NASA για το πρόγραμμα της σεληνιακής βάσης, ανέφερε: «Είναι αρκετά ελαφριά και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με αυτόν τον όγκο, οπότε όλα εξαρτώνται από την εθνική ανδρών στο ποδόσφαιρο».

Απευθυνόμενος στους παίκτες, πρόσθεσε: «Καλή τύχη λοιπόν!».