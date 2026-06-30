Συναγερμός στην Ηλεία: Εξαφανίστηκε 37χρονη από την Μούτελη

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Κοινωνία

Εξαφάνιση από την Ηλεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση της 37χρονης Διονυσίας Ντανοπούλου από τη Μούτελη Ηλείας. Τα ίχνη της αγνοούνται από το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026.
  • «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
  • Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 37χρονης Διονυσίας Ντανοπούλου από τη Μούτελη Ηλείας. Τα ίχνη της αγνοούνται από το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Τα χαρακτηριστικά της 37χρονης

Η Διονυσία Ντανοπούλου έχει ύψος 1,69 μ., είναι κανονικού βάρους, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι, μακό μπλούζα και σαγιονάρες.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Οι πολίτες μπορούν επίσης να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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