Αρχαιολογικός θησαυρός στην Ισμαηλία: Ήρθαν στο φως τάφοι και οικισμοί της Δεύτερης Ενδιάμεσης Περιόδου

Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ήρθαν στο φως στον χώρο Τελ Ελ-Κόα της Ισμαηλίας στην Αίγυπτο, αποκαλύπτοντας τάφους, οικιστικό συγκρότημα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρονολογούνται στη Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδο (15η Δυναστεία). Οι τάφοι παρουσιάζουν διαφορετικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, από κατασκευές τύπου μασταμπά έως διακοσμημένες προσόψεις, ενώ για πρώτη φορά εντοπίστηκαν και ταφές εκτός πλίνθινων τάφων, ορισμένες σε συνεσταλμένη στάση, γεγονός που ανοίγει νέα πεδία έρευνας.

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Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
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Το πλούσιο υπέδαφος της Αιγύπτου συνεχίζει να εκπλήσσει την παγκόσμια κοινότητα, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές του αρχαίου κόσμου.

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Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English

Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τάφους, ένα οικιστικό συγκρότημα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρονολογούνται στη Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδο, στον αρχαιολογικό χώρο Τελ Ελ-Κόα της Ισμαηλίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της χώρας.

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Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English

Από τους μασταμπάδες στις διακοσμημένες προσόψεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τάφοι χρονολογούνται από τη 15η Δυναστεία, η οποία αποτελεί μέρος της Δεύτερης Ενδιάμεσης Περιόδου, και ποικίλλουν σε μέγεθος και αρχιτεκτονικό ύφος, περιλαμβάνοντας ορθογώνιες κατασκευές που μοιάζουν με μασταμπά, καθώς και άλλες με διακοσμημένες προσόψεις.

Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English

Ένας αρχαίος κόμβος στα ανατολικά σύνορα της Αιγύπτου

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ένα οικιστικό συγκρότημα διαστάσεων 30 επί 60 μέτρων, το οποίο περιβάλλεται από πλίνθινο τείχος.

Αρχαιολόγοι αποκρυπτογράφησαν πινακίδα με κατάρες γραμμένη στα ελληνικά και στα λατινικά με μαγικά σύμβολα 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English

Το συγκρότημα αυτό περιλαμβάνει αίθουσες, πολλαπλά δωμάτια, κλιβάνους και σιλό αποθήκευσης.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Χισάμ Ελ-Λέιθι, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του Τελ Ελ-Κόα κατά μήκος του περάσματος Ουάντι Τουμιλάτ, μιας από τις κύριες ιστορικές διαδρομές που συνέδεαν το ανατολικό Δέλτα με τα ανατολικά σύνορα της Αιγύπτου.

Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English

Ο ίδιος δήλωσε ότι η τοποθεσία θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τη μετάβαση από τη Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδο στο πρώιμο Νέο Βασίλειο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνέχεια του πληθυσμού, την εμπορική δραστηριότητα και τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English

Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως τεχνουργήματα, μεταξύ των οποίων σκαραβαίους, χάλκινα εργαλεία, κεραμικά, αλαβάστρινα δοχεία καλλυντικών και σκεύη τύπου Τελ ελ-Γιαχουντίγια (Tell el-Yahudiya ware), μια τεχνοτροπία κεραμικής που είναι στενά συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη περίοδο.

Τα ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν στον αρχαιολογικό χώρο παρουσιάζουν ποικιλία στις ταφικές στάσεις και τις ηλικιακές ομάδες, με τις προκαταρκτικές μελέτες να εκτιμούν ότι οι νεκροί ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 40 ετών.

Για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη τοποθεσία, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ταφές εκτός των πλίνθινων τάφων, ορισμένες εκ των οποίων σε συνεσταλμένη (συνεστραμμένη) στάση — μια ασυνήθιστη πρακτική που, σύμφωνα με τους ερευνητές, χρήζει περαιτέρω μελέτης.

Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English

Από την κυριαρχία των Υξώς στην άνοδο του Νέου Βασιλείου

Ο Μουστάφα Χασάν, διευθυντής Αρχαιοτήτων της Ισμαηλίας και επικεφαλής της ανασκαφικής αποστολής, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η τοποθεσία παρέμεινε ενεργή μέχρι τα μέσα της 18ης Δυναστείας, καλύπτοντας τη μετάβαση από την κυριαρχία των Υξώς στην άνοδο του Νέου Βασιλείου.

Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English 
Φωτογραφία: Amwal Al Ghad English

Στο νότιο άκρο του Ουάντι Τουμιλάτ, στην περιοχή Κασασίν της Ισμαηλίας, το Τελ Ελ-Κόα καλύπτει έκταση περίπου 55 φεντάν (feddans) και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Δεύτερης Ενδιάμεσης Περιόδου στο ανατολικό Δέλτα της Αιγύπτου.

 

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