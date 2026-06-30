Αρχαιολογικός θησαυρός στην Ισμαηλία: Ήρθαν στο φως τάφοι και οικισμοί της Δεύτερης Ενδιάμεσης Περιόδου

Το πλούσιο υπέδαφος της Αιγύπτου συνεχίζει να εκπλήσσει την παγκόσμια κοινότητα, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές του αρχαίου κόσμου.

Μια νέα, εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη έρχεται να προσθέσει πολύτιμα κομμάτια στο παζλ μιας από τις πιο αινιγματικές εποχές της φαραωνικής ιστορίας.

Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τάφους, ένα οικιστικό συγκρότημα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρονολογούνται στη Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδο, στον αρχαιολογικό χώρο Τελ Ελ-Κόα της Ισμαηλίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της χώρας.

Από τους μασταμπάδες στις διακοσμημένες προσόψεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τάφοι χρονολογούνται από τη 15η Δυναστεία, η οποία αποτελεί μέρος της Δεύτερης Ενδιάμεσης Περιόδου, και ποικίλλουν σε μέγεθος και αρχιτεκτονικό ύφος, περιλαμβάνοντας ορθογώνιες κατασκευές που μοιάζουν με μασταμπά, καθώς και άλλες με διακοσμημένες προσόψεις.

Ένας αρχαίος κόμβος στα ανατολικά σύνορα της Αιγύπτου

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ένα οικιστικό συγκρότημα διαστάσεων 30 επί 60 μέτρων, το οποίο περιβάλλεται από πλίνθινο τείχος.

Το συγκρότημα αυτό περιλαμβάνει αίθουσες, πολλαπλά δωμάτια, κλιβάνους και σιλό αποθήκευσης.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Χισάμ Ελ-Λέιθι, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του Τελ Ελ-Κόα κατά μήκος του περάσματος Ουάντι Τουμιλάτ, μιας από τις κύριες ιστορικές διαδρομές που συνέδεαν το ανατολικό Δέλτα με τα ανατολικά σύνορα της Αιγύπτου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η τοποθεσία θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τη μετάβαση από τη Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδο στο πρώιμο Νέο Βασίλειο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνέχεια του πληθυσμού, την εμπορική δραστηριότητα και τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως τεχνουργήματα, μεταξύ των οποίων σκαραβαίους, χάλκινα εργαλεία, κεραμικά, αλαβάστρινα δοχεία καλλυντικών και σκεύη τύπου Τελ ελ-Γιαχουντίγια (Tell el-Yahudiya ware), μια τεχνοτροπία κεραμικής που είναι στενά συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη περίοδο.

Τα ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν στον αρχαιολογικό χώρο παρουσιάζουν ποικιλία στις ταφικές στάσεις και τις ηλικιακές ομάδες, με τις προκαταρκτικές μελέτες να εκτιμούν ότι οι νεκροί ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 40 ετών.

Για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη τοποθεσία, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ταφές εκτός των πλίνθινων τάφων, ορισμένες εκ των οποίων σε συνεσταλμένη (συνεστραμμένη) στάση — μια ασυνήθιστη πρακτική που, σύμφωνα με τους ερευνητές, χρήζει περαιτέρω μελέτης.

Από την κυριαρχία των Υξώς στην άνοδο του Νέου Βασιλείου

Ο Μουστάφα Χασάν, διευθυντής Αρχαιοτήτων της Ισμαηλίας και επικεφαλής της ανασκαφικής αποστολής, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η τοποθεσία παρέμεινε ενεργή μέχρι τα μέσα της 18ης Δυναστείας, καλύπτοντας τη μετάβαση από την κυριαρχία των Υξώς στην άνοδο του Νέου Βασιλείου.

Στο νότιο άκρο του Ουάντι Τουμιλάτ, στην περιοχή Κασασίν της Ισμαηλίας, το Τελ Ελ-Κόα καλύπτει έκταση περίπου 55 φεντάν (feddans) και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Δεύτερης Ενδιάμεσης Περιόδου στο ανατολικό Δέλτα της Αιγύπτου.