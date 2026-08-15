Σαν σήμερα 15 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Τορπιλισμός της «Έλλης»
Σαν σήμερα, στις 15 Αυγούστου 1940, το καταδρομικό «Έλλη» τορπιλίζεται απ’ τους Ιταλούς στην Τήνο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα, 15 Αυγούστου 1909, ξεσπά η επανάσταση στου Γουδή, που οργάνωσε ο «Στρατιωτικός Σύνδεσμος», με τον Ελευθέριο Βενιζέλο να καλείται να αναλάβει τη διακυβέρνηση.
  • Το 1940, το καταδρομικό «Έλλη» τορπιλίζεται απ’ τους Ιταλούς στην Τήνο, σε ένα γεγονός που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
  • Το 1969, κάνει πρεμιέρα το θρυλικό ροκ φεστιβάλ του Γούντστοκ, ενώ σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Αδέσποτων Ζώων

Γεγονότα

  • 1096: Ξεκινά η πρώτη Σταυροφορία, με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων, που τότε κατείχαν οι Οθωμανοί.
  • 1858: Θεμελιώνεται το νέο Βουλευτήριο (Παλαιά Βουλή), που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ.
  • 1909: Ξεσπά η επανάσταση στου Γουδή, που οργάνωσε ο «Στρατιωτικός Σύνδεσμος». Τη διακυβέρνηση της χώρας καλείται να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
  • 1940: Το καταδρομικό «Έλλη» τορπιλίζεται απ’ τους Ιταλούς στην Τήνο.
  • 1969: Πρεμιέρα για το θρυλικό ροκ φεστιβάλ του Γούντστοκ. Την πρώτη μέρα εμφανίζονται οι Ρίτσι Χέιβενς, Σουάμι Σατσιντανάντα, Sweetwater, The Incredible String Band, Μπερτ Σόμερ, Τιμ Χάρντιν, Ραβί Σανκάρ, Μελανί, Άρλο Γκάθρι και Τζόαν Μπαέζ.
  • 1971: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον καταργεί τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό.

Γεννήσεις

  • 1769: Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. (Θαν. 5/5/1821)
  • 1818: Γεώργιος Αβέρωφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 15/7/1899)
  • 1922: Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. (Θαν. 27/8/2005)
  • 1972: Μπεν Άφλεκ, Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης.

Θάνατοι

  • 1118: Αλέξιος Α’ Κομνηνός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 1048)
  • 1944: Ελένη Βαλλιάνου, Ελληνίδα ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, που εκτελέστηκε απ’ τους Ναζί στη Νίκαια της Γαλλίας. (Γεν. 1917)
  • 1967: Ρενέ Μαγκρίτ, Βέλγος ζωγράφος. (Γεν. 21/11/1898)
  • 1980: Μαρία Δεσύλλα – Καποδίστρια, Ελληνίδα πολιτικός, η πρώτη γυναίκα εκλεγμένη δήμαρχος στην Ελλάδα. (Γεν. 25/3/1898)
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