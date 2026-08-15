Σαν σήμερα 15 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αδέσποτων Ζώων

Γεγονότα

1096: Ξεκινά η πρώτη Σταυροφορία, με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων, που τότε κατείχαν οι Οθωμανοί.

Ξεκινά η πρώτη Σταυροφορία, με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων, που τότε κατείχαν οι Οθωμανοί. 1858: Θεμελιώνεται το νέο Βουλευτήριο (Παλαιά Βουλή), που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ.

Θεμελιώνεται το νέο Βουλευτήριο (Παλαιά Βουλή), που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ. 1909: Ξεσπά η επανάσταση στου Γουδή, που οργάνωσε ο «Στρατιωτικός Σύνδεσμος». Τη διακυβέρνηση της χώρας καλείται να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ξεσπά η επανάσταση στου Γουδή, που οργάνωσε ο «Στρατιωτικός Σύνδεσμος». Τη διακυβέρνηση της χώρας καλείται να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 1940: Το καταδρομικό «Έλλη» τορπιλίζεται απ’ τους Ιταλούς στην Τήνο.

Το καταδρομικό «Έλλη» τορπιλίζεται απ’ τους Ιταλούς στην Τήνο. 1969: Πρεμιέρα για το θρυλικό ροκ φεστιβάλ του Γούντστοκ. Την πρώτη μέρα εμφανίζονται οι Ρίτσι Χέιβενς, Σουάμι Σατσιντανάντα, Sweetwater, The Incredible String Band, Μπερτ Σόμερ, Τιμ Χάρντιν, Ραβί Σανκάρ, Μελανί, Άρλο Γκάθρι και Τζόαν Μπαέζ.

Πρεμιέρα για το θρυλικό ροκ φεστιβάλ του Γούντστοκ. Την πρώτη μέρα εμφανίζονται οι Ρίτσι Χέιβενς, Σουάμι Σατσιντανάντα, Sweetwater, The Incredible String Band, Μπερτ Σόμερ, Τιμ Χάρντιν, Ραβί Σανκάρ, Μελανί, Άρλο Γκάθρι και Τζόαν Μπαέζ. 1971: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον καταργεί τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό.

Γεννήσεις

1769: Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. (Θαν. 5/5/1821)

Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. (Θαν. 5/5/1821) 1818: Γεώργιος Αβέρωφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 15/7/1899)

Γεώργιος Αβέρωφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 15/7/1899) 1922: Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. (Θαν. 27/8/2005)

Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. (Θαν. 27/8/2005) 1972: Μπεν Άφλεκ, Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης.

Θάνατοι