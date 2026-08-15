Μπρόκολο vs Κουνουπίδι: Ποιο λαχανικό έχει περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά

Το μπρόκολο και το κουνουπίδι έχουν μια ξεχωριστή θέση στη διατροφή μας, όχι μόνο επειδή αποτελούν ευέλικτα υλικά στην κουζίνα, αλλά και επειδή είναι πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Αν και ανήκουν στην ίδια οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών, δεν έχουν ακριβώς το ίδιο διατροφικό προφίλ.

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Υγεία

Μπρόκολο vs Κουνουπίδι: Ποιο λαχανικό έχει περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά
Πηγή φωτογραφιών: unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μπρόκολο και το κουνουπίδι ξεχωρίζουν για την υψηλή διατροφική τους αξία, όμως υπάρχουν διαφορές στην ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν.
  • Το μπρόκολο περιέχει ελαφρώς περισσότερες φυτικές ίνες σε σύγκριση με το κουνουπίδι, συμβάλλοντας στην πεπτική υγεία και το αίσθημα πληρότητας.
  • Παράλληλα, το μπρόκολο παρέχει μεγαλύτερες ποσότητες βιταμινών A, C και K, οι οποίες είναι καθοριστικές για την υγεία του οργανισμού.

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Το μπρόκολο και το κουνουπίδι αποτελούν δύο από τα πιο δημοφιλή σταυρανθή λαχανικά και ξεχωρίζουν για την υψηλή διατροφική τους αξία. Και τα δύο προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και σημαντικές φυτικές ενώσεις, όμως υπάρχουν διαφορές στην ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν. Ποιο από τα δύο υπερέχει και ποιο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της διατροφής σας;

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Μπρόκολο ή Κουνουπίδι: Ποιο έχει περισσότερες φυτικές ίνες

Το μπρόκολο περιέχει ελαφρώς περισσότερες φυτικές ίνες σε σύγκριση με το κουνουπίδι.

Μια μερίδα 100 γραμμαρίων (g) περιλαμβάνει:

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  • Μπρόκολο: 2,4 g φυτικών ινών
  • Κουνουπίδι: 2 g φυτικών ινών

Οι φυτικές ίνες στο μπρόκολο τρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, βελτιώνοντας την πεπτική υγεία και προσφέροντας αίσθημα πληρότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που βοηθά στη διαχείριση του βάρους. Το κουνουπίδι, αν και ελαφρώς χαμηλότερο σε φυτικές ίνες, συμβάλλει επίσης αποτελεσματικά σε αυτό.

Ποιο είναι πιο πλούσιο σε βιταμίνες

Το μπρόκολο παρέχει μεγαλύτερες ποσότητες βιταμινών A, C και K από το κουνουπίδι.

Μια μερίδα 100 γραμμαρίων (g) περιλαμβάνει:

  • Μπρόκολο: 8 μικρογραμμάρια (mcg) βιταμίνης A, 91,3 χιλιοστόγραμμα (mg) βιταμίνης C και 102 mcg βιταμίνης K
  • Κουνουπίδι: 0 mcg βιταμίνης A, 48,2 mg βιταμίνης C και 15,5 mcg βιταμίνης K

Οι βιταμίνες A, C και K διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του οργανισμού:

  • Βιταμίνη A: Υποστηρίζει την όραση, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και την κυτταρική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα προάγει την υγεία του δέρματος και την αναπαραγωγική υγεία.
  • Βιταμίνη C: Δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου για δυνατό δέρμα και ιστούς, και βοηθά τον οργανισμό να απορροφά τον σίδηρο.
  • Βιταμίνη K: Βοηθά στη σωστή πήξη του αίματος και την υγεία των οστών, συμβάλλοντας στη συνολική ευεξία και την πρόληψη ασθενειών.

Μπρόκολο vs Κουνουπίδι: Συνολική διατροφική σύγκριση

Σύμφωνα με το U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service (Η Υπηρεσία Γεωργικής Έρευνας (ARS) είναι ο κύριος εσωτερικός επιστημονικός ερευνητικός φορέας του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), μια μερίδα 100 γραμμαρίων από κάθε λαχανικό (μπρόκολο, κουνουπίδι) περιέχει τα εξής θρεπτικά συστατικά:

Σημείωση: Η περιεκτικότητα αυτών των λαχανικών σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης, προετοιμασίας και μαγειρέματος. Για παράδειγμα, το βράσιμο του μπρόκολου ή του κουνουπιδιού προκαλεί την απώλεια περισσότερου από το μισό ορισμένων ωφέλιμων ενώσεών τους. Αντίθετα, το μαγείρεμα στον ατμό βοηθά στη καλύτερη διατήρηση αυτών των θρεπτικών συστατικών.

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