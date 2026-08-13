Ύπνος: 4 πιθανοί λόγοι που ξυπνάτε με μουδιασμένα χέρια

Το μούδιασμα στα χέρια μετά τον ύπνο μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Η στάση του σώματος και η πίεση σε κάποιο νεύρο είναι από τις πιο συχνές και συνήθως προσωρινές αιτίες, όμως το σύμπτωμα μπορεί επίσης να σχετίζεται με το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, την έλλειψη συγκεκριμένων βιταμινών ή την περιφερική νευροπάθεια. Ποιες είναι οι 4 βασικές αιτίες και πότε χρειάζεται να απευθυνθείτε σε γιατρό;

4 πιθανοί λόγοι που ξυπνάτε με μουδιασμένα χέρια το πρωί

Στάση ύπνου

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Έλλειψη βιταμινών

Περιφερική νευροπάθεια

Στάση ύπνου

Η στάση του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να προκαλέσει παραισθησία, δηλαδή ένα αίσθημα μυρμηγκιάσματος ή «τσιμπήματος». Αυτό συμβαίνει όταν η στάση ύπνου ασκεί συνεχή πίεση σε ένα νεύρο, προκαλώντας συμπίεση και ερεθισμό. Τα συμπτώματα ενδέχεται να επιδεινωθούν εάν πιεστούν και τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας τη ροή του αίματος προς το νεύρο.

Η παραισθησία είναι πιθανό να εμφανιστεί αν κοιμάστε πάνω στο χέρι σας, με τον καρπό λυγισμένο ή τον αγκώνα κάτω από το κεφάλι ή το σώμα σας. Αυτό το μούδιασμα είναι συνήθως αβλαβές, προσωρινό και μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε.

Ωστόσο, ορισμένες ιατρικές παθήσεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο:

Αυχενική σπονδύλωση: Πρόκειται για μια συχνή πάθηση που σχετίζεται με την ηλικία και προκαλεί σταδιακή φθορά των αρθρώσεων και των δίσκων στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Ο ύπνος με τον αυχένα σε άβολη θέση μπορεί να πιέσει τα νωτιαία νεύρα, προκαλώντας μούδιασμα στο χέρι, το μπράτσο, το πόδι ή το πέλμα.

Σύνδρομο θωρακικής εξόδου: Εμφανίζεται όταν συμπιέζονται τα νεύρα ή τα αιμοφόρα αγγεία στον χώρο μεταξύ της κλείδας και της πρώτης πλευράς (θωρακική έξοδος). Ο ύπνος σε εμβρυακή στάση μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή του ώμου προς τα εμπρός, συμπιέζοντας την περιοχή.

Τι μπορείτε να κάνετε

Ο ύπνος ανάσκελα θεωρείται η καλύτερη επιλογή για την αποφυγή της παραισθησίας που προκαλείται από τη στάση του σώματος. Εξασφαλίζει τη βέλτιστη ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και ελαχιστοποιεί τη συμπίεση στα νεύρα και τα αγγεία. Μπορείτε να τοποθετήσετε μαξιλάρια γύρω από τους γοφούς και τα πλευρά σας για να εμποδίσετε την περιστροφή στο πλάι ή στο στομάχι.

Αν προτιμάτε να κοιμάστε στο πλάι, επιλέξτε την «καλή πλευρά» (την αντίθετη από την επηρεαζόμενη περιοχή), χρησιμοποιώντας μαξιλάρια για την υποστήριξη του κεφαλιού και του αυχένα σε μια άνετη, ουδέτερη θέση.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (Carpal Tunnel Syndrome) εμφανίζεται όταν το μέσο νεύρο του χεριού πιέζεται μέσα σε ένα στενό πέρασμα στον καρπό, που ονομάζεται καρπιαίος σωλήνας. Αυτή η πίεση μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και πόνο στο χέρι και τα δάχτυλα — ειδικά στον αντίχειρα, τον δείκτη, τον μέσο και σε τμήμα του παράμεσου.

Αίτια και παράγοντες κινδύνου

Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως η πληκτρολόγηση ή η χρήση εργαλείων, αποτελούν συχνή αιτία εμφάνισης του συνδρόμου. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση λόγω κατασκευαστικά πιο στενού καρπιαίου σωλήνα ή παθήσεων όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οποία επηρεάζει τις μεγάλες αρθρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των καρπών.

Γιατί τα συμπτώματα επιδεινώνονται το πρωί

Παρόλο που πολλοί ασθενείς αναφέρουν εντονότερο πόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκετοί εκδηλώνουν μούδιασμα και πόνο το πρωί. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν κοιμάστε με τον καρπό λυγισμένο ή καθηλωμένο στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, εάν υπάρχει αρθρίτιδα στον καρπό, η συσσώρευση υγρού μπορεί να επιβαρύνει τα συμπτώματα, κάνοντας το μούδιασμα και τον πόνο ακόμα πιο έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Έλλειψη βιταμινών

Η έλλειψη βιταμινών συνδέεται άμεσα με την παραισθησία (μούδιασμα και μυρμήγκιασμα). Σε αντίθεση με τη συμπίεση των νεύρων, η έλλειψη βιταμινών προκαλεί αυτά τα συμπτώματα τραυματίζοντας απευθείας τα νεύρα ή διαταράσσοντας τη μετάδοση των νευρικών σημάτων.

Στις βασικές ελλείψεις βιταμινών που επηρεάζουν τα νεύρα περιλαμβάνονται:

Βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη): Είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη σύνθεση των νευροδιαβιβαστών. Τα χαμηλά επίπεδα B6 μπορούν να προκαλέσουν νευρική βλάβη.

Είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη σύνθεση των νευροδιαβιβαστών. Τα χαμηλά επίπεδα B6 μπορούν να προκαλέσουν νευρική βλάβη. Βιταμίνη B12: Είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του προστατευτικού περιβλήματος των νεύρων (μυελίνη). Η έλλειψή της μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των νεύρων και διαταραχή της νευρικής αγγειότητας.

Είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του προστατευτικού περιβλήματος των νεύρων (μυελίνη). Η έλλειψή της μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των νεύρων και διαταραχή της νευρικής αγγειότητας. Βιταμίνη E: Δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, εμποδίζοντας τις ελεύθερες ρίζες να προκαλέσουν φθορά στη μυελίνη.

Η έλλειψη βιταμινών μπορεί να προκαλέσει παραισθησία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, το μούδιασμα στα χέρια και τα πόδια ενδέχεται να είναι πιο έντονο το πρωί, όταν τα επίπεδα των βιταμινών του συμπλέγματος Β βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους λόγω της νυχτερινής νηστείας. Η βελτίωση της διατροφής είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της έλλειψης βιταμινών.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες

Βιταμίνες Β: Το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα όσπρια αποτελούν εξαιρετικές πηγές.

Το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα όσπρια αποτελούν εξαιρετικές πηγές. Βιταμίνη Ε: Βρίσκεται σε πληθώρα τροφών, αλλά κυρίως στους σπόρους, τους ξηρούς καρπούς, τα φυτικά έλαια, τα ψάρια και τα λαχανικά.

Περιφερική νευροπάθεια

Η περιφερική νευροπάθεια αναφέρεται στη βλάβη ή στην πάθηση των νεύρων που βρίσκονται εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Δεν προκαλεί μόνο διαταραχές στην αίσθηση των νεύρων —όπως αίσθημα καύσου (κάψιμο), μυρμήγκιασμα ή πόνο σαν τσιμπήματα καρφίτσας— αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει την κίνηση, τη λειτουργία των αδένων και των εσωτερικών οργάνων.

Η περιφερική νευροπάθεια προκαλείται γενικά από βλάβη στις νευρικές ίνες (άξονες), στο έλυτρο μυελίνης ή στα σώματα των νευρικών κυττάρων. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι είτε οξέα (ξαφνικά και σοβαρά) είτε χρόνια (επίμονα και συχνά επιδεινούμενα).

Σε ορισμένα άτομα, τα συμπτώματα της περιφερικής νευροπάθειας ενδέχεται να είναι πιο έντονα το πρωί, λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας του αίματος στα άκρα (χέρια και πόδια).

Τα κοινά αίτια της περιφερικής νευροπάθειας

Ορισμένες πιθανές αιτίες που προκαλούν βλάβη στα νεύρα είναι οι εξής:

Διαβήτη (διαβητική νευροπάθεια)

Κατάχρηση αλκοόλ

Έλλειψη βιταμινών (π.χ. συμπλέγματος Β)

Νεφρική βλάβη

Κίρρωση του ήπατος

Αυτοάνοσα νοσήματα (όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, λύκος και σύνδρομο Sjögren)

Κληρονομικές διαταραχές (όπως η νόσος Charcot-Marie-Tooth)

Υποθυρεοειδισμός

Δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα

Τραυματική βλάβη νεύρων (από τραυματισμό, χειρουργική επέμβαση ή παρατεταμένη πίεση νεύρου)

Πότε πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια

Το μούδιασμα στο χέρι το πρωί συνήθως υποχωρεί από μόνο του χωρίς μόνιμες επιπτώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό εάν το πρόβλημα είναι σοβαρό ή εμφανίζεται καθημερινά, καθώς αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη δομικού προβλήματος που προκαλεί παγίδευση νεύρου.