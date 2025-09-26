Ύπνος: Ειδικοί εξηγούν τι είναι το ξαφνικό τίναγμα που βιώνετε όταν κοιμάστε

Έχετε τρομάξει ποτέ από ένα ξαφνικό τίναγμα την ώρα που κοιμάστε; Αυτό το κοινό φαινόμενο, γνωστό ως υπναγωγική μυοκλονία (υπναγωγικός σπασμός), είναι κάτι που βιώνει το 70% των ανθρώπων. Αν και συχνά συνοδεύεται από την αίσθηση της πτώσης, οι ειδικοί εξηγούν ότι τις περισσότερες φορές είναι εντελώς ακίνδυνο.

Τι είναι τα ξαφνικά τινάγματα στον ύπνο και γιατί συμβαίνουν

Έχετε βιώσει ποτέ ένα ξαφνικό τίναγμα των χεριών και των ποδιών, ακριβώς τη στιγμή που πάτε να αποκοιμηθείτε; Ή μήπως έχετε τρομάξει από τον σύντροφό σας που κινείται ξαφνικά στον ύπνο του;

Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως υπναγωγική μυοκλονία ή υπναγωγικός σπασμός. Συχνά συνοδεύεται από την αίσθηση ότι πέφτετε. Περίπου το 70% των ανθρώπων θα το βιώσουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

Η υπναγωγική μυοκλονία είναι ένα σύνηθες, φυσιολογικό φαινόμενο που εκδηλώνεται ως ακούσιες συσπάσεις των μυών, κυρίως στα κάτω άκρα, λίγο πριν από τον ύπνο ή κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ το άτομο παραμένει συνήθως κοιμισμένο.

Τι προκαλεί τους υπνικούς σπασμούς (μυοκλονίες)

Αν και η ακριβής αιτία δεν είναι πλήρως γνωστή, οι ερευνητές του ύπνου έχουν κάποιες θεωρίες. Καθώς το σώμα μεταβαίνει από την εγρήγορση στον ύπνο, το νευρικό σύστημα χαλαρώνει και οι μύες ηρεμούν. Κάποιες φορές, ο εγκέφαλος ερμηνεύει λανθασμένα αυτή τη χαλάρωση ως αίσθηση πτώσης. Ως αποτέλεσμα, στέλνει ένα γρήγορο και ισχυρό σήμα στο σώμα, το οποίο εκδηλώνεται ως το ξαφνικό τίναγμα.

Συνήθως, οι υπναγωγικές μυοκλονίες επηρεάζουν μόνο τη μία πλευρά του σώματος και είναι ανώδυνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αισθανθείτε ένα μούδιασμα ή μια στιγμιαία ενόχληση.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό και δεν σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, όταν συμβαίνει συχνά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει άγχος και να οδηγήσει σε αϋπνία.

Συνδέονται με ιατρικές παθήσεις ή φάρμακα;

Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι οι υπναγωγικές μυοκλονίες μπορεί να είναι πιο συχνές σε άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις, όπως η νόσος του Πάρκινσον. Ωστόσο, είναι πολύ απίθανο να αποτελούν το μοναδικό σύμπτωμα. Άλλα σημάδια της νόσου, όπως αλλαγές στην κίνηση ή η διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM (όπου ο άνθρωπος “ζωντανεύει” τα όνειρά του), είναι πολύ πιο συχνοί δείκτες.

Οι συχνές υπναγωγικές μυοκλονίες, που διακόπτουν τον ύπνο, μπορεί επίσης να είναι παρενέργεια ορισμένων φαρμάκων, κυρίως αντικαταθλιπτικών, όπως οι αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs). Εάν ακολουθείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή και ανησυχείτε γι’ αυτό το σύμπτωμα, είναι σημαντικό να το συζητήσετε με τον γιατρό σας.

Συμβουλές για καλύτερο ύπνο

Γενικά, οι υπναγωγικές μυοκλονίες είναι ακίνδυνες. Ωστόσο, ορισμένοι παράγοντες καθιστούν πιο πιθανή την εμφάνισή τους:

Στέρηση ύπνου: Η έλλειψη επαρκούς ύπνου κουράζει τον οργανισμό.

Άγχος και στρες: Η ψυχολογική πίεση επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου.

Υπερβολική λήψη διεγερτικών: Η κατανάλωση καφεΐνης ή νικοτίνης, ειδικά πριν από τον ύπνο, διαταράσσει την ηρεμία του νευρικού συστήματος.

Έντονη άσκηση πριν τον ύπνο: Η σωματική καταπόνηση λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να δυσκολέψει τη χαλάρωση.

Η διαχείριση αυτών των παραγόντων αποτελεί μέρος μιας υγιεινής ρουτίνας ύπνου, η οποία είναι ωφέλιμη για όλους, ανεξάρτητα από το αν βιώνουν μυοκλονίες.