Ύπνος: «Είμαι υπνοθεραπεύτρια και αυτά είναι τα 5 πράγματα που επιδεινώνουν την αϋπνία σας»

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, ίσως τα «κόλπα ύπνου» που ακολουθείτε κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Μια κορυφαία υπνοθεραπεύτρια αποκαλύπτει τα πέντε πιο συχνά λάθη που κάνουν όσοι πάσχουν από αϋπνία και πώς να τα αποφύγετε για να κοιμηθείτε καλά.

Τα 5 λάθη που επιδεινώνουν την αϋπνία, σύμφωνα με ειδικό

Η αϋπνία είναι μια διαταραχή ύπνου που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η πάθηση που χαρακτηρίζεται από δυσκολία ή παραμονή στον ύπνο ή από κακή ποιότητα ύπνου, μπορεί να προκαλέσει:

κόπωση,

ευερεθιστότητα και

δυσκολία στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

Υπάρχουν πολλές συμβουλές για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, όπως ο ύπνος σε μια συγκεκριμένη ώρα, ο περιορισμός της καφεΐνης και η αποφυγή της χρήσης οθονών πριν τον ύπνο. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις πρακτικές μπορούν στην πραγματικότητα να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

Η Kirsty Vant, υπνοθεραπεύτρια και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Royal Holloway του Λονδίνου, αποκάλυψε ακριβώς ποια «κόλπα ύπνου» μπορούν στην πραγματικότητα να χειροτερέψουν τα πράγματα:

Περισσότερος χρόνος στο κρεβάτι

Πλήρης αποφυγή των οθονών

Διακοπή της καφεΐνης

Εμμονή με την ποιότητα του ύπνου

Η προσδοκία του ίδιου ύπνου κάθε βράδυ

Περισσότερος χρόνος στο κρεβάτι

Όταν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, είναι δελεαστικό να ξαπλώνετε νωρίτερα ή να μένετε στο κρεβάτι περισσότερο, ελπίζοντας να “προλάβετε” τον ύπνο. Ωστόσο, η Kirsty Vant εξηγεί ότι αυτή η στρατηγική είναι συχνά αναποτελεσματική. Όσο περισσότερο χρόνο περνάτε ξύπνιοι στο κρεβάτι, τόσο πιο αδύναμη γίνεται η νοητική σύνδεση μεταξύ του κρεβατιού και του ύπνου. Αντίθετα, ενισχύεται η σύνδεση μεταξύ του κρεβατιού και της απογοήτευσης.

Η ειδικός προτείνει να περιορίζετε τον χρόνο που περνάτε στο κρεβάτι, πηγαίνοντας για ύπνο λίγο αργότερα και ξυπνώντας την ίδια ώρα κάθε πρωί. Αυτό ενισχύει τη φυσική επιθυμία του σώματος για ύπνο και αποκαθιστά τη σύνδεση του κρεβατιού με τον ύπνο.

Πλήρης αποφυγή των οθονών

Η συμβουλή για πλήρη αποφυγή των οθονών πριν από τον ύπνο μπορεί να είναι υπερβολικά περιοριστική. Αντί να αποκλείσετε εντελώς τις οθόνες, χρησιμοποιήστε τις με μέτρο. Επιλέξτε περιεχόμενο που είναι χαλαρωτικό και όχι διεγερτικό, χρησιμοποιήστε τη νυχτερινή λειτουργία και αποφύγετε τo αδιάκοπο scrolling στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα χαλαρωτικό podcast ή ένα ντοκιμαντέρ μπορεί να είναι η κατάλληλη λύση για να χαλαρώσετε.

Διακοπή της καφεΐνης

Η διακοπή της καφεΐνης είναι μια δημοφιλής «συμβουλή» για όσους δυσκολεύονται με τον ύπνο. Ενώ η διεγερτική ουσία μπλοκάρει την αδενοσίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που μας κάνει να νιώθουμε υπνηλία, ο καθένας την επεξεργάζεται διαφορετικά. Έτσι η πλήρης αποκοπή της «δεν είναι πάντα απαραίτητη», αλλά το “κλειδί” είναι η «κατανόηση της ατομικής σας αντίδρασης». Ωστόσο, εάν έχετε ευαισθησία στην καφεΐνη, η Vant συνιστά να την αποφεύγετε αργότερα μέσα στην ημέρα.

Εμμονή με την ποιότητα του ύπνου

Η αγορά προϊόντων ύπνου, όπως οι ιχνηλάτες (trackers), μπορεί να συμβάλει σε μια κατάσταση που ονομάζεται ορθοϋπνία — μια ανθυγιεινή εμμονή με την παρακολούθηση του ύπνου που προκαλεί άγχος και επιδεινώνει την αϋπνία. Ο ύπνος είναι μια αυτόνομη λειτουργία. Ενώ μπορούμε να τον εξασφαλίσουμε με υγιεινές συνήθειες, δεν μπορούμε να τον αναγκάσουμε να συμβεί. Μερικές φορές, η καλύτερη προσέγγιση είναι να σταματήσετε να ασχολείστε τόσο πολύ με τον ύπνο και να αφήσετε το σώμα σας να κάνει αυτό για το οποίο είναι σχεδιασμένο.

Η προσδοκία του ίδιου ύπνου κάθε βράδυ

Ο υγιής ύπνος δεν είναι ένας σταθερός αριθμός ωρών, αλλά μια δυναμική λειτουργία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σας. Παράγοντες όπως το άγχος, η υγεία, η ηλικία και το περιβάλλον μπορούν να τον επηρεάσουν. Η προσδοκία μιας άκαμπτης σταθερότητας στον ύπνο δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Κάποιες νύχτες θα είναι καλύτερες από άλλες και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.