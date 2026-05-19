Σαρηγιάννης στον ANT1 για την οσμή υγραερίου: Πιθανότατα πρόκειται για καθαρισμό σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλοιο ή εμπορικό πλοίο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την περίεργη οσμή υγραερίου που έγινε αισθητή τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Αττικής.

Ο κ. Σαρηγιάννης αναφέρθηκε στα σενάρια που εξετάζονται για την έντονη οσμή και εκτίμησε ότι το ενδεχόμενο διαρροής δεν προκύπτει, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα.

Σχετικά με το αν υπάρχει εικόνα για το τι μπορεί να προκαλεί αυτή την έντονη οσμή, ο κ. Σαρηγιάννης απάντησε: «Κοιτάξτε, εξετάζουμε φυσικά διαφορετικά σενάρια. Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις, και τεχνικά θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Για να πάω στην ουσία, υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, δηλαδή για εξαέρωση ατμών από υδρογονάνθρακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλοιο ή εμπορικό πλοίο, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρωνικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αυτό που έχουμε κάνει εμείς είναι να τρέξουμε τα τελευταία μοντέλα, ουσιαστικά πηγαίνοντας προς τα πίσω στον χρόνο, και να δούμε, με δεδομένες τις συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων οσμών από τη Δραπετσώνα μέχρι τη Βούλα, πού θα μπορούσε να είναι η πηγή. Το σημείο όπου συγκλίνουν αυτές οι τροχιές είναι εκεί που σας είπα, ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Άρα, εκεί θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου, και το Λιμενικό, αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούνται. Μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα. Άρα, ουσιαστικά, κάνουν διαδικασίες καθαρισμού. Και αυτό συνάδει και με το είδος της οσμής», κατέληξε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βλέπουμε εφιάλτες; Βιολόγος αποκαλύπτει αν είναι κληρονομικοί και τι σημαίνουν

ΣΦΕΕ: Οι κλινικές μελέτες παραμένουν χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα

Κομισιόν: Το σχέδιο δράσης για την επισιτιστική ασφάλεια και τα λιπάσματα

Πρόεδρος ΑΔΜΗΕ: Πώς τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Νέα μελέτη: Κρυμμένα «μοτίβα σακχάρων» στα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να ανιχνεύουν τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο
περισσότερα
21:30 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Πρέβεζα: Φωτιά σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Πανικός προκλήθηκε στον δρόμο Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας κοντά στην Αμμουδιά, όταν σήμερα, Τρίτη ...
21:06 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Άνω Λιόσια: Καρέ – καρέ αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά – 17 συλλήψεις

Αστυνομικοί του ελληνικού FBI, της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας πραγματοποίησαν επιχείρηση σε καταυλ...
20:06 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Κρήτη: Αρνούνται τις κατηγορίες οι 3 βασικοί συλληφθέντες – Μισθωμένα τα κτήματα που έχουν δηλωθεί, λέει η δικηγόρος τους

Αρνούνται τις κατηγορίες οι τρεις βασικοί συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος, τα μέλη...
19:24 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Πάτρα: Νεκρός άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα – ΦΩΤΟ

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτώση ενός αυτοκινήτου στη θάλασσα, στη δυτική προβλήτα του Ρίου. Στο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν