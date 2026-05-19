Άρης: Συνάντηση με τον CEO της Euroleague παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ρίτσαρντ Σιάο - Άρης
Η διοίκηση του Άρη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στην Αθήνα, λίγες ημέρες πριν από το Game 3 των playoffs της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ στη Sunel Arena.

Στη συνάντηση θα δώσει το «παρών» ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Αθήνα για μία ημέρα, αποκλειστικά γι’ αυτήν την επαφή. Μαζί του θα βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης, και ο general manager της ομάδας, Νίκος Ζήσης.

Η συνάντηση έχει χαρακτήρα γνωριμίας ανάμεσα στη νέα ιδιοκτησία και διοίκηση του Άρη και στον επικεφαλής της Euroleague. Αντίστοιχες επαφές αναμένεται να πραγματοποιηθούν και με άλλες ομάδες που ανήκουν στην οικογένεια της διοργάνωσης.

Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν τη μελλοντική προοπτική που μπορεί να υπάρξει για τον Άρη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η νέα επένδυση στην ομάδα έχει αυξήσει τις προσδοκίες, ενώ ο στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι ο σύλλογος να ενισχύσει τη θέση του στην ευρωπαϊκή σκηνή.

