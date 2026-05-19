Χάρης Βαρθακούρης: Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013, μετά κάηκε το σπίτι μας

Ο Χάρης Βαρθακούρης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η οικογένειά του δεν επισκεπτόταν για χρόνια την Πάρο, αναφέροντας ότι η καταστροφή του σπιτιού τους από πυρκαγιά επηρέασε τα καλοκαιρινά τους σχέδια.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος την Τρίτη 19 Μαΐου στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για τις διακοπές που έκανε πέρυσι το καλοκαίρι στο νησί των Κυκλάδων, μαζί με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, τα αδέλφια του, τη σύζυγό του και τις κόρες του.

Ο Χάρης Βαρθακούρης αναφέρθηκε στο διάστημα κατά το οποίο η οικογένειά του δεν είχε πάει στην Πάρο και περιέγραψε πώς η φωτιά στο σπίτι τους άλλαξε τα δεδομένα: «Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013. Δηλαδή, γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 2014, που θα μπορούσε να ήταν η επόμενη χρονιά που θα πηγαίναμε, το καλοκαίρι κάηκε το σπίτι μας. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί. Το 2015, παρ’ όλο που είχε περάσει ένας χρόνος, ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης και μας πήρε και δύο-τρία χρόνια να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Άρα, δεν είχαμε πολλή διάθεση και ψυχολογία για διακοπές».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον οδήγησαν σταδιακά σε πιο εύκολα προσβάσιμους προορισμούς για το καλοκαίρι: «Μετά άρχισε να μου έρχεται δουλειά τα καλοκαίρια και συνειδητοποίησα ότι δεν με εξυπηρετεί ένας προορισμός ο οποίος, καλώς ή κακώς, προκειμένου να φύγω αν χρειαστεί, βασίζεται σε καράβι ή αεροπλάνο. Οπότε τι κάνω; Μετακομίζω στην Πάρο της γυναίκας μου. Η Πάρος της γυναίκας μου είναι η Επίδαυρος. Οδική πρόσβαση. Πολύ εύκολο να πας και να φύγεις».

Ο Χάρης Βαρθακούρης ανέφερε ακόμη ότι μια σύντομη επίσκεψή του στην Πάρο την προηγούμενη χρονιά αποτέλεσε την αφορμή για να αποφασίσει την επιστροφή του στο νησί με την οικογένειά του: «Θα σου πω τι έγινε, πώς και γιατί πήγαμε στην Πάρο φέτος. Έτυχε να πάω τον Ιούνιο, πέρσι, στην Πάρο για δέκα ώρες. Έφυγα με το πρώτο αεροπλάνο, άυπνος, πήγα στον Κριό, ο οποίος τυγχάνει να είναι κοντά στο σπίτι μου, κοιμήθηκα, με ξύπνησαν, τραγούδησα στο beach bar το μεσημέρι, επιτόπου πήρα ταξί, πήγα στο αεροδρόμιο και γύρισα. Όμως πήρα μυρωδιά Πάρου. Δηλαδή είδα τη διαδρομή. Καταρχάς είδα καινούργιο αεροδρόμιο».

Έπειτα, ο τραγουδιστής περιέγραψε τη στιγμή κατά την οποία πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Πάρο με μέλη της οικογένειάς του: «Οπότε, στη διαδρομή που έκανα από το αεροδρόμιο μέχρι να πάω στον Κριό, είδα ένα νησί το οποίο δεν το αναγνώρισα, αλλά πήρα μυρωδιά. Και όταν γύρισα το απόγευμα σπίτι λέω: “Μωρό μου, πρέπει να πάμε στο νησί. Δεν είναι ότι έχουμε θέμα πού θα μείνουμε ή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα” και λέμε: “Φέτος θα πάρω πέντε-έξι μέρες άδεια από τον εαυτό μου και θα πάμε”. Και περάσαμε τόσο όμορφα».