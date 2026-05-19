Πάτρα: Νεκρός άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα – ΦΩΤΟ

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτώση ενός αυτοκινήτου στη θάλασσα, στη δυτική προβλήτα του Ρίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ δύτες βούτηξαν στη θάλασσα και εντόπισαν νεκρό τον άνδρα, εντός του οχήματος.

Αναμένεται η διαδικασία για την ανάσυρση της σορού και της ταυτοποίησής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24news, ως πιθανότερο σενάριο εξετάζεται ως αυτό της αυτοχειρίας, ωστόσο, οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα.