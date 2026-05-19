Ολυμπιακός: Σενάριο για Ζαν Μοντέρο παρά την πρόταση της Βαλένθια για επέκταση συμβολαίου

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ζαν Μοντέρο - Βαλένθια
Πηγή: Intime
Η Βαλένθια φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση επέκτασης συμβολαίου στον Ζαν Μοντέρο, την ώρα που ο Δομινικανός πόιντ γκαρντ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το «Sportando».

Ο Ζαν Μοντέρο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της EuroLeague, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Βαλένθια στην κανονική περίοδο και την εντυπωσιακή παρουσία του στα Playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η ισπανική ομάδα έχει στραμμένη την προσοχή της στο Final Four, όπου η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ θα δώσει για πρώτη φορά το «παρών». Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Βαλένθια έχει ήδη υποβάλει πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, η οποία φτάνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά την υψηλή πρόταση, ο Δομινικανός πόιντ γκαρντ φέρεται να βρίσκεται πιο κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει το «Sportando». Τη φετινή σεζόν, ο Μοντέρο έχει μέσο όρο 14,4 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε Rising Star της EuroLeague, μέλος της καλύτερης ομάδας της διοργάνωσης και MVP των Playoffs.

