Σάλος στην Ταϊλάνδη: Αποπέμφθηκε κληρονόμος μετά τις καταγγελίες του αδελφού του για σεξουαλική κακοποίηση

Ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ταϊλάνδης απομάκρυνε συγγενή του από την αυτοκρατορία της μπίρας Singha, μετά τις καταγγελίες ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τον ίδιο του τον αδελφό.

Ο περιβαλλοντικός ακτιβιστής Σιρανούντ Σκοτ, μέλος της οικογένειας Μπιρομπχακντί που ελέγχει τη γνωστή μάρκα μπίρας Singha, δημοσίευσε μέσα στον μήνα ένα φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο στο Facebook, κατηγορώντας τον μεγαλύτερο αδελφό του ότι τον κακοποιούσε επανειλημμένα όταν ήταν έφηβος.

«Όλοι στην οικογένειά μου το γνωρίζουν γιατί άκουσαν την ηχογράφηση της ομολογίας του, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει πλέον να αποκαλείται «κληρονόμος της Singha».

«Δεν θέλω να ανήκω σε μια οικογένεια που δεν με εκτιμά και δεν δείχνει ενσυναίσθηση απέναντί μου», είπε κλαίγοντας. «Δεν μπορώ να ζήσω με τέτοιους ανθρώπους».

Απομακρύνθηκε από όλες τις θέσεις του

Η υπόθεση προκάλεσε σάλο στα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης για ημέρες.

Η μητρική εταιρεία του ομίλου, Boonrawd Brewery Company, ανακοίνωσε ότι ο αδελφός του, Σούνιτ, «απομακρύνθηκε» από όλες τις θέσεις που κατείχε.

Στην ανακοίνωση, η εταιρεία ανέφερε ότι «εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της προς τον Σιρανούντ Σκοτ για όσα συνέβησαν», προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις αρχές στην έρευνα της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο Μπουρίτ Μπιρομπχακντί, ξάδελφο των δύο αδελφών.

Ο ίδιος δημοσίευσε επίσης επιστολή του Σούνιτ, στην οποία ο κατηγορούμενος αναφέρει:

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη για όλες τις πλευρές, παραιτούμαι από τα καθήκοντά μου ως εργαζόμενος και στέλεχος… μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση».

«Δεν υπήρξε κακοποίηση»

Ο Σούνιτ είχε προηγουμένως αρνηθεί τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, παραδεχόμενος ωστόσο ότι υπήρχε «σκληρό παιχνίδι μεταξύ αγοριών».

Ο 29χρονος Σιρανούντ Σκοτ, του οποίου ο πατέρας είναι Σκωτσέζος, είναι γνωστός ακτιβιστής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Έχει ιδρύσει την οργάνωση Sea You Strong, η οποία δραστηριοποιείται στις θάλασσες της νότιας Ταϊλάνδης.

Η οικογένεια Μπιρομπχακντί κατατάσσεται από το Forbes στη 15η θέση των πλουσιότερων οικογενειών της Ταϊλάνδης, με περιουσία που εκτιμάται στα 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πέρα από τη Singha Beer, ο όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς τροφίμων, ξενοδοχείων, ενέργειας και ακινήτων.

Η σύζυγος του αδελφού του λέει ότι δεν γνώριζε – «Κρατά αποστάσεις» μετά τις καταγγελίες

Η ηθοποιός Μιλντ Λαπασαλάν, σύζυγος του Σούνιτ Σκοτ, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την ηχογράφηση που φέρεται να περιείχε ομολογία του συζύγου της σχετικά με την κακοποίηση του Σιρανούντ Σκοτ.

Σε επιστολή που δημοσίευσε, ζήτησε συγγνώμη από τον Σιρανούντ και ανέφερε:

«Νιώθω εξαιρετικά ένοχη και μετανιωμένη που επέτρεψα να φτάσουν τα πράγματα τόσο μακριά».

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ την ηχογράφηση στο παρελθόν και ότι στεναχωρήθηκε βαθιά για όσα πέρασε ο Σιρανούντ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα κρατήσει προσωρινά αποστάσεις από τον σύζυγό της, προκειμένου «να αναλογιστεί τον εαυτό της και να φροντίσει την ψυχική της κατάσταση».