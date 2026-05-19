Ζελένσκι και Αντετοκούνμπο μεταξύ των πρώτων τιμώμενων με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας – Βραβεύτηκε και η Μέρκελ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Οι βραβευμένοι του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας τιμήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. © Ευρωπαϊκή Ένωση 2026
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίμησε στο Στρασβούργο τους πρώτους βραβευμένους του νέου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, μιας διάκρισης που απονέμεται σε προσωπικότητες για τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα στους πρώτους 20 τιμώμενους βρίσκονται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

Διακεκριμένα μέλη Μέρκελ, Ζελένσκι και Βαλέσα

Η Άνγκελα Μέρκελ τιμήθηκε ως διακεκριμένο μέλος του Τάγματος, που αποτελεί την ανώτατη από τις τρεις βαθμίδες της διάκρισης, μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρώην πρόεδρο της Πολωνίας και ιστορικό ηγέτη της Solidarność, Λεχ Βαλέσα.

Ο Βαλέσα παρευρέθηκε στην τελετή στο Στρασβούργο, ωστόσο ο Ζελένσκι δεν έδωσε το «παρών».

Στην τελετή συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αντετοκούνμπο και U2 ανάμεσα στους βραβευμένους

Στους τιμώμενους περιλαμβάνεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναφέρεται στην ανακοίνωση ως «πρωταθλητής του μπάσκετ».

Βραβεύτηκαν επίσης ο σεφ Χοσέ Αντρές, ιδρυτής της ΜΚΟ World Central Kitchen, καθώς και τα μέλη του συγκροτήματος U2 — Μπόνο, The Edge, Άνταμ Κλέιτον και Λάρι Μάλεν Τζούνιορ.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν ακόμη κυρίως σε πρώην ηγέτες κρατών της ΕΕ και επικεφαλής θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΝΑΤΟ.

Η προειδοποίηση της Μέρκελ για τη δημοκρατία

Στην ομιλία της στο Στρασβούργο, η Άνγκελα Μέρκελ προειδοποίησε ότι η δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση.

Η πρώην καγκελάριος κάλεσε τους Ευρωπαίους να διαφυλάξουν τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία ως υπόσχεση προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των social media, λέγοντας ότι αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία, «όπου ξαφνικά τα γεγονότα παύουν να είναι γεγονότα».

Όπως τόνισε, αυτή η εξέλιξη θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα θεμέλια του Διαφωτισμού.

 

