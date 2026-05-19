Θύμα ή συνεργός; Η πρώην σύντροφος του Τζέφρι Επστάιν που μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο παρά τη συμφωνία ασυλίας

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φυλάκισης του Τζέφρι Επστάιν, όταν εξέτιε ποινή 13 μηνών για αποπλάνηση ανήλικης, τα αρχεία της φυλακής δείχνουν ότι μία γυναίκα τον επισκέφθηκε τουλάχιστον 67 φορές.

Η γυναίκα αυτή ήταν η Νάντια Μαρτσίνκο.

Η Μαρτσίνκο υπήρξε η βασική σύντροφος του Επστάιν για επτά χρόνια, η σημαντικότερη σχέση του μετά τη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ αργότερα έγινε και βοηθός πιλότος στο ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, όμως ενδέχεται σύντομα να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η Μαρτσίνκο είναι μία από τις τέσσερις γυναίκες που κατονομάστηκαν ως «πιθανές συγκατηγορούμενες» στη συμφωνία συμβιβασμού του 2008, η οποία τους παρείχε ασυλία από διώξεις. Τώρα, δύο από αυτές τις γυναίκες — οι βοηθοί του Επστάιν, Σάρα Κέλεν και Λέσλεϊ Γκροφ — πρόκειται να καταθέσουν ενώπιον Αμερικανών νομοθετών. Μία βουλευτής ζητά να ερευνηθούν και οι τέσσερις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων της Αντριάνα Ρος και της Νάντια Μαρτσίνκο, παρά τη συμφωνία ασυλίας.

Η Μαρτσίνκο δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί ή διωχθεί ποινικά για κάποιο έγκλημα. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι ήταν και η ίδια θύμα του Επστάιν.

Ωστόσο, κορίτσια στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, οι καταθέσεις των οποίων οδήγησαν στην καταδίκη του Επστάιν το 2008, είχαν δηλώσει στην αστυνομία ότι η Μαρτσίνκο συμμετείχε στην κακοποίηση.

Η γνωριμία με τον Επστάιν και η αρχή της σχέσης

Το BBC πέρασε μήνες παίρνοντας συνεντεύξεις από ανθρώπους που γνώριζαν τη Μαρτσίνκο και εξετάζοντας emails μεταξύ εκείνης και του Επστάιν, προκειμένου να χαρτογραφήσει τον ρόλο της στη ζωή του διαβόητου χρηματιστή.

Τα emails αποκαλύπτουν ότι ο Επστάιν και η Μαρτσίνκο ήθελαν να δημιουργήσουν οικογένεια μαζί. Παράλληλα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι εκείνος της ζητούσε επί χρόνια να στρατολογεί γυναίκες για να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του επιθυμίες και ότι εκείνη συμμορφωνόταν.

Ταυτόχρονα όμως, τα μηνύματα αποκαλύπτουν και έντονα χειριστικές και καταπιεστικές συμπεριφορές από πλευράς Επστάιν.

Η ίδια κατέθεσε αργότερα σε ερευνητές ότι ο Επστάιν ήταν βίαιος απέναντί της, ότι την έπνιγε και την είχε σπρώξει από σκάλα. Το BBC απέκτησε πρόσβαση στην κατάθεσή της μέσω εγγράφου που δημοσιοποιήθηκε — με πολλές λογοκρισίες — από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιανουάριο.

Η Νάντια Μαρτσίνκο γεννήθηκε ως Νάντια Μαρτσίνκοβα στη Σλοβακία, σε εύπορη οικογένεια. Όπως είπε στους ομοσπονδιακούς ερευνητές μετά τον θάνατο του Επστάιν, τον γνώρισε το 2003 στη Νέα Υόρκη, όταν ήταν 18 ετών, σε πάρτι γενεθλίων του Ζαν-Λικ Μπρουνέλ.

Ο Μπρουνέλ, στενός φίλος του Επστάιν, διηύθυνε το παράρτημα της Karin Models στη Νέα Υόρκη. Η Μαρτσίνκο είπε ότι εργαζόταν για το πρακτορείο στο Παρίσι και ότι ο Μπρουνέλ την είχε φέρει στις ΗΠΑ λίγες εβδομάδες πριν από το πάρτι με βίζα που είχε κανονίσει ο ίδιος.

Τα emails που εντόπισε το BBC φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή τη χρονική περίοδο, καθώς δείχνουν ότι επί χρόνια ο Επστάιν και η Μαρτσίνκο θεωρούσαν την 17η Σεπτεμβρίου ως την «επέτειό» τους.

Σύμφωνα με πρώην συμμαθητή της, η Μαρτσίνκο ήταν πολύ ντροπαλή, παρά την ομορφιά της. «Αυτό που λέμε στα σλοβακικά “šedá myška”, ένα μικρό γκρίζο ποντικάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξάρτηση, οι έλεγχοι και οι απαιτήσεις του Επστάιν

Λίγες ημέρες μετά τη γνωριμία τους, ο Επστάιν κάλεσε τη Μαρτσίνκο στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς και από εκεί την πήγε στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, Little St James.

Παρότι ήταν ενήλικη, η ανισορροπία ισχύος ανάμεσά τους ήταν τεράστια. Ο Επστάιν ήταν τότε 50 ετών, δηλαδή 32 χρόνια μεγαλύτερός της.

Η ίδια κατέθεσε ότι φοβόταν πως ο Επστάιν μπορούσε «με ένα μόνο τηλεφώνημα» στον Μπρουνέλ να προκαλέσει την απέλασή της από τις ΗΠΑ.

Τα emails δείχνουν ότι πολύ γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Αν και η Γκισλέιν Μάξγουελ παρέμενε κοντά στον Επστάιν και εξακολουθούσε να του βρίσκει γυναίκες, η ερωτική τους σχέση φαινόταν να φτάνει στο τέλος της. Η Μαρτσίνκο είχε γίνει πλέον η βασική του σύντροφος.

Ωστόσο, τα μηνύματα αποκαλύπτουν και το πόσο ελεγκτικός ήταν ο Επστάιν.

Σε email του 2009 της έγραφε:

«Θέλω να μάθεις να μαγειρεύεις αυγά. Ομελέτα, ποσέ, τηγανητά… Θέλω να μάθεις να διαχειρίζεσαι ένα σπίτι… Δεν θέλω καβγάδες από Δευτέρα έως Παρασκευή… Θέλω να διαβάζεις ένα από τα εκατό μεγάλα βιβλία κάθε μήνα… Θέλω μόνο όμορφα πράγματα μέσα στο σπίτι. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα χωρίς πρώτα να το δω εγώ».

Μετά τον θάνατό του, η Μαρτσίνκο είπε στους ερευνητές ότι ο Επστάιν έλεγχε κάθε πτυχή της ζωής της, ακόμη και το βάρος και τα ρούχα της. Υποστήριξε επίσης ότι την ανάγκασε να κάνει πολλές πλαστικές επεμβάσεις και ότι τη χτυπούσε.

Σε ένα email που εντόπισε το BBC, η ίδια τον κατηγορούσε για «συμπεριφορά κακοποιητικού συντρόφου».

«Θα προσπαθήσω να βρίσκω κορίτσια»

Τα emails περιέχουν επανειλημμένες αναφορές στις απαιτήσεις του Επστάιν να του βρίσκει άλλες γυναίκες.

Το 2006, η Μαρτσίνκο του έγραφε:

«Τι φαντάζεσαι ότι είναι ένα διασκεδαστικό σεξουαλικό πράγμα; Θα κάνω ό,τι μπορώ, παρόλο που αν πρόκειται απλώς να κάνεις σεξ με κάποια άλλη, δεν καταλαβαίνω πώς αυτό βελτιώνει τη σχέση μας. Θα προσπαθήσω να βρίσκω κορίτσια όποτε είμαστε στη Νέα Υόρκη».

Ορισμένα μηνύματα δείχνουν ότι γνώριζε πως ο Επστάιν προτιμούσε πολύ νεαρές γυναίκες. Ωστόσο, το BBC αναφέρει ότι δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι του σύστησε ανήλικες.

Την ίδια χρονιά, ο Επστάιν ζήτησε από τον Μπρουνέλ να βάλει τη Μαρτσίνκο στη μισθοδοσία του πρακτορείου MC2 με ετήσιο μισθό 50.000 δολαρίων, χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς έκανε.

Σε email εκείνης της περιόδου, η Μαρτσίνκο του έγραφε:

«Από τότε που σε γνώρισα, όλη η ζωή μου περιστρέφεται γύρω σου. Δεν έχω τίποτα άλλο και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ άβολα».



Η εκπαίδευση ως πιλότος και η απομάκρυνση από τον Επστάιν

Το 2009, ενώ επισκεπτόταν τον Επστάιν στη φυλακή, φαίνεται ότι άρχισε να αποκτά οικονομική ανεξαρτησία.

Ο Επστάιν πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να εκπαιδευτεί ως πιλότος. Η ίδια προωθούσε τον εαυτό της στα social media ως «Global Girl» (παγκόσμιο κορίτσι).

Παρά την αυξανόμενη ανεξαρτησία της, η σχέση τους συνεχίστηκε και μετά την αποφυλάκισή του το 2009. Τα emails δείχνουν ότι εκείνη την περίοδο προσπαθούσαν ακόμη και να αποκτήσουν παιδί μαζί.

Ωστόσο, το 2010 η σχέση τους έληξε οριστικά, έπειτα από ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό, όπως κατέθεσε η ίδια.

Παρόλα αυτά, παρέμειναν φίλοι. Η Μαρτσίνκο συνέχισε να πετά μαζί του σε ορισμένες πτήσεις προς το ιδιωτικό του νησί, ενώ το 2013 ο Επστάιν φρόντισε να βρει θέση εργασίας για εκείνη ως εκπαιδεύτρια πτήσεων.

Η συνεργασία με το FBI και η εξαφάνιση από τη δημόσια ζωή

Το 2018, η Μαρτσίνκο άρχισε τελικά να συνεργάζεται με το FBI στην έρευνα κατά του Επστάιν.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το FBI στήριξε αίτημά της να παραμείνει στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της βίζας της, αναφέροντας ότι είχε «στρατολογηθεί, φιλοξενηθεί και αποκτηθεί από τον Τζέφρι Επστάιν και άλλους για σκοπούς εξαναγκαστικής σεξουαλικής σχέσης».

Από τότε έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή.

Παλιότερα, ο δικηγόρος της είχε δηλώσει ότι επιθυμεί κάποια στιγμή να μιλήσει δημόσια για όσα βίωσε και να βοηθήσει άλλα θύματα, αλλά ότι προς το παρόν «προσπαθεί να θεραπευτεί».

Ωστόσο, η ασυλία που δόθηκε στη Μαρτσίνκο και στις υπόλοιπες γυναίκες αμφισβητείται πλέον ανοιχτά.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα δήλωσε τον Φεβρουάριο:

«Όλες αυτές οι γυναίκες συμμετείχαν στη διακίνηση ανηλίκων ως ενήλικες. Δούλευαν και ήταν συνεργοί στην επιχείρηση του Τζέφρι Επστάιν».

Το BBC σημειώνει ότι παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστεί πού τελειώνει η ιδιότητα του θύματος και πού αρχίζει εκείνη του συνεργού.

Σε email του 2012 προς τον Επστάιν, η ίδια έγραφε:

«Δεν θέλω να είμαι μαζί σου, αλλά με αναστατώνει να σε βλέπω να χρησιμοποιείς τα ίδια ακριβώς μοτίβα για να αποπλανείς, να χειραγωγείς και τελικά να ελέγχεις και να πληγώνεις άλλα κορίτσια. Δεν μου αρέσουν καν και παρ’ όλα αυτά νιώθω ενοχές γνωρίζοντας πώς θα καταλήξουν».

Και κατέληγε:

«Ξέρω τι είσαι ικανός να κάνεις και πάντα θα σε προστατεύω από καθαρή αφοσίωση και πείσμα, αλλά η συνείδησή μου απέχει πολύ από το να είναι καθαρή».