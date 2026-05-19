Νεϊμάρ: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε το όνομά του στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ο Νεϊμάρ αντέδρασε με έντονη συγκίνηση όταν άκουσε το όνομά του στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026. Ο Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον 34χρονο σταρ της Σάντος στις επιλογές της Σελεσάο, με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή να ξεσπά σε λυγμούς.

Η Βραζιλία ανακοίνωσε επίσημα την αποστολή της το βράδυ της Δευτέρας (18/5), ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Νεϊμάρ βρίσκεται στις επιλογές του Αντσελότι και ετοιμάζεται για ακόμη μία παρουσία στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να συμμετάσχει στο τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του. Το βίντεο με την αντίδρασή του κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς ο ίδιος εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτισμένος τη στιγμή της ανακοίνωσης.

Ο Νεϊμάρ παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, καθώς έχει πετύχει 79 γκολ σε 128 συμμετοχές. Ο Βραζιλιάνος έχει μοιράσει επίσης 59 ασίστ με το εθνόσημο.

