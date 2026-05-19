Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε αγρότες – «Με το έτσι θέλω πήραν τα χωράφια, μου είχαν στείλει μήνυμα ότι θα το πληρώσω»

Θείος και δύο ανίψια κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης, η οποία φέρεται να δρούσε και σε άλλες περιοχές του νησιού. Oι κατηγορούμενοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν ξυλοδαρμούς, απειλές και εμπρησμούς, προκειμένου να οικειοποιούνται ξένα χωράφια, να τα δηλώνουν ως δικά τους και να εισπράττουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να εισέπραξαν παράνομα, από το 2021 έως το 2025, οικονομική ενίσχυση περίπου 580.000 ευρώ. Οι Αρχές τούς αποδίδουν ότι ανάγκαζαν αγρότες να υποκύπτουν στις απαιτήσεις τους, ενώ στη συνέχεια δήλωναν τις εκτάσεις στο όνομα των συζύγων τους και συγγενικών τους προσώπων, ώστε να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Oρισμένοι από τους κατηγορούμενους δήλωσαν ψευδώς στο ΟΣΔΕ, δηλαδή στο σύστημα μέσω του οποίου χορηγούνται αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, ότι είχαν χωράφια και σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν τους ανήκαν.

Θύματα των κατηγορουμένων μίλησαν στην εκπομπή του Mega, Live News, και περιέγραψαν όσα υποστηρίζουν ότι βίωσαν. «Εμείς είχαμε πάρει την περιουσία μας από τους παππούδες μου, τους προπαππούδες. Είχαμε περιφράξει τα βοσκοτόπια μας, προσέχαμε να μαζεύουμε τις ελιές, όλα αυτά που δεν γίνονταν τα άλλα χρόνια, που τα είχαν κάνει ερείπια. Και μετά έφερε αυτούς. Έναν από αυτούς και μετά ο ένας από αυτούς έφερε και τα ανίψια και μετά μας διώξανε όλους, με το έτσι θέλω. Εγώ ήξερα ότι οι άνθρωποι είναι έτσι. Τους ήξερα. Καταπατούσαν τον τόπο. Δεν είχαν περιουσίες αυτοί. Και με το έτσι θέλω πήραν τα χωράφια. Εκβιασμούς, ό,τι ήθελες. Δηλαδή μου το είχαν πει, μου το είχαν στείλει μήνυμα ότι θα το πληρώσω, λέει, εγώ».

Άλλο θύμα ανέφερε στην ίδια εκπομπή ότι οι κατηγορούμενοι έκαψαν το αυτοκίνητό του, ως αντίποινα, όταν εκείνος έκανε παρατήρηση για το χωράφι του. «Ήρθαν και μου κάψανε εμένα το αμάξι. Εμείς, επειδή δεν τους θέλαμε τώρα, όλοι οι συγγενείς, με όλα αυτά που κάνανε, και πηγαίναμε κατά τον νόμο να βρούμε μία λύση, μπας και βρούμε το δίκιο μας, το ευχαριστώ ήταν αυτό. Να έρθουν να μου κάψουν εμένα το αμάξι. Αν δεν προλαβαίναμε εγώ με τον γείτονά μου, θα καιγόταν και το δεύτερο αμάξι της γυναίκας μου. Ολοσχερώς ένα ΙΧ. Ένα Mitsubishi καταστράφηκε ολοσχερώς. Τέλος. Τελείωσε. Δεν φτάνει που ήταν δηλαδή εκεί αυτοί, ήρθαν να μου κάψουν και το αμάξι εμένα. Με έκαναν αυτοί να μην έχω ούτε αμάξι και να μην έχω λεφτά να πάω να πάρω ένα άλλο αμάξι».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, στοιχεία για τη δράση της συγκεκριμένης οικογένειας και για ποινικές ενέργειες υπήρχαν από τη δεκαετία του ’90. Οι Αρχές εκτιμούν, ωστόσο, ότι μετά το 2022 οι κατηγορούμενοι εντόπισαν την ευκαιρία με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οργάνωσαν πιο μεθοδικά τη δράση τους.

Η πρώτη συγκροτημένη καταγγελία προς την Αστυνομία φέρεται να έγινε το 2024. Κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δήλωναν θύματα της συγκεκριμένης οικογένειας, είχαν απευθυνθεί στις δικαστικές Αρχές, ενώ κατά περιόδους είχαν γίνει και καταγγελίες στην Ελληνική Αστυνομία για καταστροφές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Αρχές δεν λάμβαναν απάντηση όταν ρωτούσαν ποιος απειλούσε τους καταγγέλλοντες. Σε άλλες περιπτώσεις, οι προσφυγές στα δικαστήρια αφορούσαν μεμονωμένες πράξεις, οι αποφάσεις είχαν πλημμεληματικό χαρακτήρα και δεν είχε υπάρξει καταδίκη.