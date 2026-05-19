Νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία: 10 νεκροί και χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, ενώ η Μόσχα συνέχισε για τρίτη διαδοχική ημέρα τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου της κρατικής εταιρείας Naftogaz.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα 209 drones, κυρίως τύπου Shahed. Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε τα 180.

Πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιφέρεια Τσερνίχιβ

Ρωσικά drones έπληξαν το πρωί της 19ης Μαΐου πολλαπλές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, προκαλώντας ζημιές σε «κρίσιμης σημασίας εξοπλισμό», σύμφωνα με τη Naftogaz.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσωπικό απομακρύνθηκε από μία από τις εγκαταστάσεις που δέχθηκαν επίθεση, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ενώ οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

Παράλληλα, η πόλη Πριλούκι στην ίδια περιφέρεια δέχθηκε βαλλιστικό πύραυλο περίπου στις 10 το πρωί, μετά από προειδοποίηση της ουκρανικής αεροπορίας για επικείμενο πλήγμα.

Δύο νεκροί στην Πριλούκι – Χτυπήθηκαν εμπορικά κτίρια

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Τσερνίχιβ, ο πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε επιχείρηση στο κέντρο της πόλης.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε εμπορικό κέντρο, σούπερ μάρκετ και εξοπλισμό πυρόσβεσης.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί 14 ετών.

Μετά το πλήγμα ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη αλυσίδας εμπορικών κέντρων, η οποία αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες.

Στην ίδια περιφέρεια, ρωσικά πλήγματα με drones τραυμάτισαν επίσης μία 84χρονη γυναίκα και έναν 58χρονο άνδρα στην πόλη Τσερνίχιβ, ενώ ακόμη ένας άνδρας τραυματίστηκε από επίθεση FPV drone στο χωριό Σίσκιβκα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνολικά 50 επιθέσεις στην περιφέρεια μέσα σε ένα 24ωρο, προκαλώντας 76 εκρήξεις.

Επιθέσεις και στη Σούμι – Νεκροί από drones στη Χλουχίβ

Στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, ρωσικά drones έπληξαν την κοινότητα Χλουχίβ το πρωί της Δευτέρας, σκοτώνοντας δύο άνδρες ηλικίας 52 και 58 ετών και τραυματίζοντας ακόμη τέσσερις ανθρώπους.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας Σούμι, δύο drones έπληξαν πολιτικές υποδομές στην περιοχή Σόστκα περίπου στις 10 το πρωί, προκαλώντας ζημιές σε διοικητικά κτίρια και πολυκατοικίες στη Χλουχίβ.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ δήλωσε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο γυναίκες και δύο άνδρες, οι οποίοι νοσηλεύονται.

Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 110 επιθέσεις εναντίον 45 οικισμών της περιφέρειας Σούμι μέσα σε μία ημέρα.

#Чернігівщина: внаслідок ракетного удару рф по Прилуках загинули 2 людини, ще 21 постраждала, серед них — 14-річна дитина. На місці влучання виникла пожежа у складському приміщенні торговельного центру. Рятувальники оперативно ліквідували займання. pic.twitter.com/ekynx6hpYi — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 19, 2026

Νεκροί και τραυματίες σε Χερσώνα, Χάρκιβ και Ντονέτσκ

Στην περιφέρεια Χερσώνας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που έπληξαν κρίσιμες υποδομές και κατοικημένες περιοχές. Τουλάχιστον 12 σπίτια, ένα κατάστημα, ένα λεωφορείο και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Στην περιφέρεια Χάρκιβ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ επιθέσεις καταγράφηκαν τόσο στην πόλη του Χάρκιβ όσο και σε 13 οικισμούς της περιοχής.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στις πόλεις Κραματόρσκ και Ντρουζκίβκα, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

🇷🇺🇺🇦 Durante la noche, los geranios atacaron objetivos en las regiones de Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Sumy y Chernihiv. ▪️Alrededor de 20 drones atacaron la infraestructura portuaria en Izmail, región de Odessa. Se desataron incendios en almacenes. ▪️Los objetivos también… pic.twitter.com/sl77F5iHCf — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) May 19, 2026

Επιθέσεις σε Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Οδησσό

Η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ δέχθηκε συνεχείς επιθέσεις με πυροβολικό και drones. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 60 επιθέσεις.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια καταγράφηκαν 858 πλήγματα εναντίον 47 οικισμών μέσα σε ένα 24ωρο, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones και στη νότια περιφέρεια της Οδησσού. Drone έπληξε αποθήκη στην περιοχή Ιζμαΐλ, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές στη στέγη και στα παράθυρα του κτιρίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.