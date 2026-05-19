Προκαλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Η Ελλάδα διαστρεβλώνει τα γεγονότα και αντλεί εχθρότητα από την ιστορία»

Με μια προκλητική ανακοίνωση αναφέρεται στη Γενοκτονία των Ποντίων το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορώντας την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας», ενώ τονίζει ότι η χώρα μας «εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες».

Καταλήγει στο εξής: «Καλούμε την Ελλάδα να υιοθετήσει μία στάση που θα αναπτύξει τις διμερείς σχέσεις μας μέσα σε κλίμα ειρήνης και συνεργασίας».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, η Τουρκία επέκρινε την Ελλάδα για εκδηλώσεις και δηλώσεις σχετικά με τον Πόντο.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος, αναφέρει ότι «η 19η Μαΐου — η ημέρα κατά την οποία, το 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, έφτασε στην πόλη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον Τουρκικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας εναντίον των δυνάμεων κατοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας — γιορτάζεται από το τουρκικό έθνος ως Ημέρα Μνήμης του Ατατούρκ, Νεολαίας και Αθλητισμού».

Το υπουργείο κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προωθεί «αβάσιμους ισχυρισμούς» κατά της Τουρκίας μέσω νομοθεσίας που υιοθετήθηκε το 1994 σχετικά με τους ισχυρισμούς περί Πόντου και ανέφερε ότι τέτοιες αφηγήσεις δυστυχώς διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία.

«Η Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει να εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο υποστήριξε ότι, αναβιώνοντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς για τον Πόντο, η Αθήνα επιχειρεί να «συγκαλύψει» την ήττα της εκείνης της περιόδου, καθώς και τις φερόμενες θηριωδίες που διαπράχθηκαν κατά τη στρατιωτική της εκστρατεία στην Ανατολία.

Επικαλούμενο επίσης «εγκλήματα πολέμου και θηριωδίες» που διαπράχθηκαν από τον ελληνικό στρατό, το υπουργείο της Τουρκίας τονίζει ότι «αυτά καταγράφηκαν σε εκθέσεις συμμαχικών ερευνητικών επιτροπών, καθώς και στο Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923».

Η Τουρκία κάλεσε επίσης την Ελλάδα «να θυμηθεί ιστορικά γεγονότα όπως η Σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821 και τη βία που ακολούθησε την κατάληψη της Σμύρνης στις 15 Μαΐου 1919».

«Καλούμε την Ελλάδα, αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να αντλεί εχθρότητα από την ιστορία, να υιοθετήσει μια στάση που θα αναπτύξει τις διμερείς μας σχέσεις μέσα σε κλίμα ειρήνης και συνεργασίας», ανέφερε το υπουργείο.