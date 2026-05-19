Κωνσταντοπούλου: Τιμή μου να με καταδιώκει ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα

Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην επίθεση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παίρνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου νωρίτερα ψηφίστηκε η ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και συζητείται επίσης το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του οποίου έχει κατατεθεί και η τροπολογία για την επίσπευση ποινικών δικών πολιτικών προσώπων.

«Αρκετά ακούσαμε την αγριοφωνάρα σας, να μας δείχνετε πόσο δημοκράτης είστε. Οφείλατε να μου δώσετε το λόγο επί προσωπικού, διότι ο κ. Φλωρίδης- που το κύριος κατ’ ευφημισμόν και μόνο το χρησιμοποιώ- πήρε το λόγο μόνο και μόνο για να καταφερθεί εναντίον μου, αλλά και να αποδείξει τι ακριβώς κάνετε» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και απευθυνόμενη στο ΠΑΣΟΚ, σχολίασε τη στάση του στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της.

Πυρά Κωνσταντοπούλου κατά του ΠΑΣΟΚ

«Κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε εσείς σήμερα, δυστυχώς. Γιατί συμπράξατε με τον κ.Φλωρίδη, που προέρχεται από το κόμμα σας και έδειξε τι γενίτσαρος είναι, την ώρα που βγαίνει η Διαμαντοπούλου από το κόμμα σας και λέει η αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία είναι μέχρι τις εκλογές. Μετά βλέπουμε. Την ώρα αυτή που εξοικονομούνται ψευδείς διώξεις και στοχοποίηση για την πιο ενοχλητική αρχηγό, εκείνη την ώρα εσείς τι κάνατε; Απείχατε της ψηφοφορίας επί της μήνυσης Γεωργιάδη. Αλήθεια απείχατε κ. Μάντζο; Γιατί τόσο πολύ αισθάνεστε σε αδυναμία από τον Γεωργιάδη, που δεν μπορείτε να αντιπαρατεθείτε μαζί του;

Σας λέει ότι γίνεστε ουρά της Κωνσταντοπούλου και δεν μπορείτε να στηρίξετε τις θέσεις σας; Και ψηφίσατε, ναι, σε άρση ασυλίας πολιτικής αρχηγού, η οποία υπερασπίζεται γονείς και συγγενείς απέναντι στη δικαστική διαπλοκή, που οδήγησε στο να μην έχουν δοθεί μέχρι σήμερα τα κατασχεμένα βίντεο που εμείς τα αποκαλύψαμε και εγώ προσωπικά, με ερωτήσεις μου. Αυτό κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, έστω κι αν είστε από καραμπόλα αξιωματική αντιπολίτευση; Έτσι μεταχειρίζεστε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης;» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Εγώ προσωπικά υπερασπίστηκα κάθε έναν που στοχοποιήθηκε εδώ μέσα, ακόμα και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττα Μακρή, που στοχοποιήθηκε χυδαία και στοχοποιείται από τον Μπέο. Διότι δεν επέτρεψα ποτέ στον εαυτό μου να κρίνω με βάση σκοπιμότητες. Είδα και έπαθα να πειστεί το ΠΑΣΟΚ -και μάλλον ο κύριος Νικητιάδης ήταν αυτός που μετέφερε το μήνυμα- να υπογράψει για να έρθει ο Τζαβέλας και ο Δεμίρης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ.

Είδα και έπαθα, ήρθα εδώ και σας παρακαλούσα. Τελευταίοι υπογράψατε. Και πάτε μετά και κάνετε αυτή τη σύμπραξη; Για να βγει ο Φλωρίδης να λέει ότι δήθεν με κατήγγειλαν ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος; Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγειλαν. Τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, οι ίδιοι που θάβουν την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των Τεμπών, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μέχρι στιγμής κρατάει ανεξαρτησία και έτσι ο ενταφιασμός των υποθέσεων δεν εκπληρώνεται. Αυτά επιτρέψατε. Έναν Φλωρίδη, που τον ανέσυρε από τις αποθήκες των άχρηστων υλικών ο Μητσοτάκης. Απορώ κύριοι» συμπλήρωσε.

«Απορώ που χειροκροτάτε κ.Καπάτο και εσείς που θάψατε την προανακριτική ως Πρόεδρός της. Εδώ είστε όλοι επίλεκτοι. Ο ένας έθαψε την προανακριτική των Τεμπών, ο άλλος την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο άλλος τις υποκλοπές, ο άλλος έδινε τις ερωτήσεις στον μάρτυρα στην εξεταστική για τις υποκλοπές. Ένας και ένας είστε.

Για μένα προσωπικά, τιμή μου να με καταδιώκει και να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα. Και τιμή μου βέβαια να ψηφίζουν και να λέει ότι θα διωχθώ εγώ για κακουργήματα. Τι λέτε σοβαρά; Είναι κακούργημα το να διεκδικείς δικαιοσύνη; Είναι κακούργημα το να λες ότι θα έπρεπε να έχει πάει μέσα ο Φραπές; Θα έπρεπε να έχουν πάει μέσα όλα τα επίορκα στελέχη σας.

Θα έπρεπε να ελέγχεται ο Λαζαρίδης που εξαπάτησε το δημόσιο και εισέπραττε δημόσιο χρήμα και όχι να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και στη συνέχεια και υφυπουργός και να μην ξεβιδώνεται από τη θέση. Θα έπρεπε πολλοί να έχουν πάει μέσα. Αντί να γίνει αυτό, ψηφίζουν όλοι οι υπόλογοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Βορίδης ψήφισε να αρθεί η ασυλία μου. Ο Καραμανλής ψήφισε να αρθεί η ασυλία μου. Ο Τριαντόπουλος ψήφισε να αρθεί η ασυλία μου. Ο Αυγενάκης ψήφισε να αρθεί η ασυλία μου» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δειλός ο Φλωρίδης»

«Εκεί θα καταντήσετε να καλύπτεστε και να αυτοκαλύπτεστε, αλλά και να αποκαλύπτεστε για τα μείζονα αδικήματα. Σας βλέπει όλος ο κόσμος να προσπαθείτε να εξουδετερώσετε την αντιπολίτευση και την υπεράσπιση των θυμάτων και την υπεράσπιση του δημοσίου χρήματος με ψεύτικη ποινικοποίηση. Ο δειλός Φλωρίδης φυσικά έφυγε, γιατί έτσι κάνουν οι δειλοί. Και εποίησε την νήσσαν για το γεγονός ότι για τις συκοφαντίες του πριν από ένα περίπου χρόνο εδώ μέσα -που τον χειροκροτούσατε ενθουσιώδης και παραληρηματικός- του έχω κάνει μήνυση από το Σεπτέμβριο» είπε απευθυνόμενη στον υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα που βρισκόταν στην αίθουσα εκείνη την ώρα. «Πού είναι αυτή η μήνυση, την κρατάτε στο συρτάρι σας κ. Μπούγα, δεν θα τη διαβιβάσετε ποτέ για να ελεγχθεί ο κ. Φλωρίδης; Την κλωσάτε τη μήνυση εναντίον του; Καταχράστε την εξουσία σας για τον εαυτό σας;

Αυτό είναι το θέμα. Συκοφαντίες είναι λοιπόν αυτά που λέτε εσείς και ο μόνος τρόπος που μπορείτε να υπάρξετε, είναι μέσα από το ψέμα, την συκοφαντία, τη λαθροχειρία, τη συγκάλυψη. Το πρόβλημά σας είναι ότι πια σας βλέπει όλος ο κόσμος και σας ακούει ο αρχηγός σας με υποκλοπές» κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.