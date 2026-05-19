Ηράκλειο: Τραγωδία στο δάσος του Ρούβα – Κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στη σύζυγό του

Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 70χρονου στο δάσος του Ρούβα στο Ηράκλειο, καθώς κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στη σύζυγό του και πέθανε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, ο άνδρας, γερμανικής καταγωγής, βρισκόταν στην περιοχή με τη γυναίκα του για περίπατο, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό τροχαίο ατύχημα στην ευρύτερη περιοχή, με την σύζυγο του να καλεί το 112 για βοήθεια.

Ωστόσο, κατά την κινητοποίηση των αρχών διαπιστώθηκε πως ο 70χρονος είχε υποστεί σοβαρό επεισόδιο και έχασε τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του, καθώς ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του αποδίδεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση.