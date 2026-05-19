Ηράκλειο: Τραγωδία στο δάσος του Ρούβα – Κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στη σύζυγό του

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 70χρονου στο δάσος του Ρούβα στο Ηράκλειο, καθώς κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στη σύζυγό του και πέθανε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, ο άνδρας, γερμανικής καταγωγής, βρισκόταν στην περιοχή με τη γυναίκα του για περίπατο, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό τροχαίο ατύχημα στην ευρύτερη περιοχή, με την σύζυγο του να καλεί το 112 για βοήθεια.

Ωστόσο, κατά την κινητοποίηση των αρχών διαπιστώθηκε πως ο 70χρονος είχε υποστεί σοβαρό επεισόδιο και έχασε τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του, καθώς ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του αποδίδεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βλέπουμε εφιάλτες; Βιολόγος αποκαλύπτει αν είναι κληρονομικοί και τι σημαίνουν

ΣΦΕΕ: Οι κλινικές μελέτες παραμένουν χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα

«Κοινωνικός Τουρισμός» για συνταξιούχους: Έως αύριο οι αιτήσεις των παρόχων – Αναλυτικά η διαδικασία

Χρηματιστήριο: Πτώση 1,12%, στα 284,98 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Νέα μελέτη: Κρυμμένα «μοτίβα σακχάρων» στα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να ανιχνεύουν τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο

Μια νέα θεωρία για τη σκοτεινή ύλη υπόσχεται να λύσει τρία κοσμικά μυστήρια
περισσότερα
20:06 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Κρήτη: Αρνούνται τις κατηγορίες οι 3 βασικοί συλληφθέντες – Μισθωμένα τα κτήματα που έχουν δηλωθεί, λέει η δικηγόρος τους

Αρνούνται τις κατηγορίες οι τρεις βασικοί συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος, τα μέλη...
19:24 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Πάτρα: Νεκρός άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα – ΦΩΤΟ

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτώση ενός αυτοκινήτου στη θάλασσα, στη δυτική προβλήτα του Ρίου. Στο...
18:52 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα διόδια των Μαλγάρων – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων, βίντεο αναγνώστη

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην Πυροσβεστική, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά σ...
18:20 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Τραγωδία στη Ρόδο: Δεν λειτουργούσε το φανάρι σύμφωνα με νέες μαρτυρίες – «Πονάω, πήγα σε ψυχολόγο» λέει η φίλη του 44χρονου

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στη Ρόδο με τις δύο νεκρές γυναίκες έρχονται σήμερα Τρίτη στη δη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν