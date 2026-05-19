Νορβηγίδα δημοσιογράφος ρώτησε τον Μόντι γιατί αποφεύγει τον Τύπο και βρέθηκε στο στόχαστρο οργισμένων Ινδών

Ένταση προκάλεσε στην Ινδία η ερώτηση Νορβηγίδας δημοσιογράφου προς τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε στο Όσλο.

Η δημοσιογράφος της εφημερίδας Dagsavisen, Χέλε Λινγκ Σβέντσεν, φώναξε προς τον Μόντι την ώρα που εκείνος αποχωρούσε από τη σκηνή:

«Πρωθυπουργέ Μόντι, γιατί δεν δέχεστε ερωτήσεις από τον πιο ελεύθερο Τύπο στον κόσμο;»

Ο Ινδός πρωθυπουργός δεν αντέδρασε και αποχώρησε μαζί με τον Στέρε, χωρίς να απαντήσει.

«Δεν είμαι ξένη κατάσκοπος»

Η Σβέντσεν δημοσίευσε αργότερα το βίντεο στο X, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές.

Στην ανάρτησή της σημείωσε ότι η Νορβηγία βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στον δείκτη ελευθερίας του Τύπου, ενώ η Ινδία κατατάσσεται στην 157η θέση, δίπλα σε χώρες όπως η Παλαιστίνη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κούβα.

«Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ερωτήσεις στις εξουσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε», έγραψε.

Η δημοσιογράφος ανέφερε αργότερα ότι ήθελε να ρωτήσει τον Μόντι αν θεωρεί πως αξίζει την εμπιστοσύνη των σκανδιναβικών χωρών, λαμβάνοντας υπόψη «τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου στην Ινδία».

Οι ερωτήσεις της προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων από υποστηρικτές του Μόντι στα social media, με ορισμένους να την κατηγορούν ακόμη και ως «ξένη πράκτορα».

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια αναγκάστηκε να απαντήσει δημόσια:

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα χρειαστεί να γράψω κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαι ξένη κατάσκοπος που έχει σταλεί από κάποια κυβέρνηση. Η δημοσιογραφία είναι η δουλειά μου».

I never thought I would have to write this, but I am not a foreign spy of any sort, sent out by any foreign government. My work is journalism, primarily in Norway now. — Helle Lyng (@HelleLyngSvends) May 18, 2026

Νέα συνέντευξη Τύπου και ένταση με το ινδικό ΥΠΕΞ

Αργότερα το βράδυ, η ινδική πρεσβεία στο Όσλο κάλεσε τη Σβέντσεν σε νέα ενημέρωση Τύπου.

Εκεί, η δημοσιογράφος ρώτησε τον εκπρόσωπο του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Σίμπι Τζορτζ:

«Γιατί να σας εμπιστευτούμε;»

Στη συνέχεια τον ρώτησε αν η Ινδία μπορεί να δεσμευτεί ότι θα προσπαθήσει να σταματήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αν ο Μόντι θα αρχίσει να δέχεται κριτικές ερωτήσεις από τον ινδικό Τύπο.

Ο Τζορτζ εμφανίστηκε εκνευρισμένος και απάντησε με μακροσκελή τοποθέτηση για την ιστορία και τη δημοκρατία της Ινδίας.

«Σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Αυτή είναι η δική μου συνέντευξη Τύπου», είπε όταν η δημοσιογράφος προσπάθησε να παρέμβει.

Στην απάντησή του αναφέρθηκε στην 5.000 ετών ιστορία της Ινδίας, λέγοντας ότι η χώρα χάρισε στον κόσμο το σκάκι και τη γιόγκα, ενώ υποστήριξε ότι η Ινδία ενίσχυσε την παγκόσμια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της στέλνοντας εμβόλια σε περισσότερες από 100 χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την κατάσταση της δημοκρατίας και της ενημέρωσης στη χώρα, σημειώνοντας ότι μόνο στο Δελχί λειτουργούν περίπου 200 τηλεοπτικά κανάλια.

«Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το μέγεθος της Ινδίας. Διαβάζουν μία ή δύο ειδήσεις από κάποια εγκαταλελειμμένη και αδαή ΜΚΟ και μετά έρχονται να κάνουν ερωτήσεις», δήλωσε.

#WATCH | Oslo, Norway | MEA Secretary (West) Sibi George responds to question by reporters from Norway – “Why should we trust you?” ” Will the PM take critical questions from the Indian Press?” pic.twitter.com/iaEGIlVG08 — ANI (@ANI) May 18, 2026

Ο Μόντι και η αποφυγή δύσκολων ερωτήσεων

Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ινδική ιστοσελίδα The Wire, ο Ναρέντρα Μόντι είχε απαντήσει τελευταία φορά σε ανοικτή ερώτηση δημοσιογράφου το 2023 στην Ουάσιγκτον, σε κοινή εμφάνιση με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η ερώτηση εκείνη αφορούσε τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την ελευθερία του λόγου στην Ινδία.

Η δημοσιογράφος της Wall Street Journal που την είχε υποβάλει είχε δεχθεί, σύμφωνα με το The Wire, μαζική διαδικτυακή παρενόχληση από ινδουιστές εθνικιστές πολιτικούς και υποστηρικτές τους.

Η περιοδεία του Μόντι στην Ευρώπη συνεχίζεται με σταθμούς στην Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ιταλία, ενώ σήμερα συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής Ινδίας και σκανδιναβικών χωρών στο Όσλο.