Μαίρη Μηλιαρέση για τον σύζυγό της: «Είμαι με έναν άνθρωπο που έχει κατανόηση και καταλαβαίνει τις ανάγκες που έχω»

Η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε για τον σύζυγό της, Λάμπρο, και περιέγραψε τη σχέση τους μετά τον πολιτικό γάμο τους, που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο, στην κόρη της, Σοφία Λαζάνη, αλλά και στο Ρουκ Ζουκ, το τηλεπαιχνίδι που, όπως είπε, τη σημάδεψε.

Η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 19 Μαΐου, και αναφέρθηκε στον σύζυγό της με θερμά λόγια. Η παρουσιάστρια τόνισε ότι ο Λάμπρος δείχνει κατανόηση, στηρίζει τις ανάγκες της και της επισημαίνει με ήρεμο τρόπο όσα θεωρεί ότι χρειάζονται προσοχή.

«Σε ό,τι έχει να κάνει με τον έγγαμο βίο, ευτυχώς είμαι με έναν άνθρωπο που έχει κατανόηση και καταλαβαίνει τις ανάγκες που έχω, με στηρίζει και όταν βλέπει ότι κάτι κάνω λάθος μου το λέει με πολύ ωραίο τρόπο και τον ακούω πάντα. Τελικά, είναι πάρα πολύ όμορφο το συναίσθημα να έχεις έναν σύντροφο στη ζωή σου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε για την κόρη της, Σοφία Λαζάνη, και στάθηκε στον χαρακτήρα και στα ταλέντα της. «Η Σοφίνα είναι ένα κορίτσι ανεξάρτητο. Έχει τρελές ευαισθησίες και πολλά ταλέντα».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, επίσης, στο Ρουκ Ζουκ, το τηλεπαιχνίδι που είχε παρουσιάσει όταν έκανε την εμφάνισή του στην ελληνική τηλεόραση. Η ίδια υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική δουλειά δεν αποτελεί απλώς μία ανάμνηση για εκείνη, αλλά μία εμπειρία που τη σημάδεψε.

«Το Ρουκ-Ζουκ δεν είναι μόνο μια ανάμνηση για μένα. Με στιγμάτισε. Το Ρουκ-Ζουκ τώρα έχει μέσα πάρα πολλά άλλα παιχνίδια, είναι πολύ διαφορετικό. Και το βασικό Ρουκ-Ζουκ, αυτό που έκανα εγώ τότε, είναι ένα τμήμα του παιχνιδιού».