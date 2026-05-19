Μάγδα Τσαγγάνη: «Έμεινα 20 μέρες στο νοσοκομείο»

«Πάω καλύτερα. Πιστεύω στο μέλλον, να προσέχω περισσότερο. Δυο μέρες περπατάω μέσα στο σπίτι χωρίς το “π”» δήλωσε η Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία υπέστη κάταγμα στο ισχίο όταν έπεσε κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα στην Αίγινα.

«Έμεινα περίπου 20 μέρες στο νοσοκομείο γιατί με πρόσεξε ο γιατρός μου. Με έχουν στηρίξει πολλοί ηθοποιοί, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Φόνσου, πολλοί» δήλωσε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

«Σε ένα μήνα θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, παίρνω φάρμακα και πάω πολύ καλά. Δεν περίμενα πως θα περπατούσα άνετα τόσο γρήγορα» πρόσθεσε.

