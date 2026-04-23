Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για ένα μήνα, αλλά δεν έχω αυτά τα περισσευούμενα χρήματα»

Συνέντευξη στην «Super Κατερίνα» παραχώρησε η Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου. Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία της, εξηγώντας πως ενώ χρειάζεται να μείνει ένα μήνα σε δομή αποκατάστασης, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν της περισσεύουν τα χρήματα.

Μιλώντας για την περιπέτεια που περνάει με την υγεία της, η Μάγδα Τσαγγάνη είπε: «Ήμουν στην Αίγινα και το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι η κατάστασή μου είναι σοβαρή και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω στην Αθήνα ή στον Πειραιά, για να εγχειριστώ».

«Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό την Δευτέρα του Πάσχα. Πού ήταν παιδιά ο γιατρός αυτός; Στην Αίγινα. Αν είναι δυνατόν», εξήγησε στη συνέχεια.

Η δομή αποκατάστασης

Επιπλέον, η αγαπημένη ηθοποιός ανέφερε πως: «Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για ένα μήνα, αλλά δεν έχω τα χρήματα αυτά τα περισσευούμενα, να τα δώσω για ένα μήνα».

«Σηκώνομαι με το “Πι”, έχω αρχίσει και περπατάω, αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας. Δεν μπορεί όλη μέρα να είμαι με το “Πι”», σημείωσε.