Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για ένα μήνα, αλλά δεν έχω αυτά τα περισσευούμενα χρήματα»

Μάγδα Τσαγγάνη

Συνέντευξη στην «Super Κατερίνα» παραχώρησε η Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου. Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία της, εξηγώντας πως ενώ χρειάζεται να μείνει ένα μήνα σε δομή αποκατάστασης, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν της περισσεύουν τα χρήματα.

Μάγδα Τσαγγάνη για την περιπέτεια της υγείας της: «Μου δίνουν παυσίπονα – Αποφεύγω να σηκώνομαι, μου κάνουν και αντιπηκτικές ενέσεις»

Μιλώντας για την περιπέτεια που περνάει με την υγεία της, η Μάγδα Τσαγγάνη είπε: «Ήμουν στην Αίγινα και το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι η κατάστασή μου είναι σοβαρή και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω στην Αθήνα ή στον Πειραιά, για να εγχειριστώ».

«Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό την Δευτέρα του Πάσχα. Πού ήταν παιδιά ο γιατρός αυτός; Στην Αίγινα. Αν είναι δυνατόν», εξήγησε στη συνέχεια.

Μάγδα Τσαγγάνη: «Έκανα έξι χημειοθεραπείες οι οποίες δεν μου προκάλεσαν παρενέργειες»

Η δομή αποκατάστασης

Επιπλέον, η αγαπημένη ηθοποιός ανέφερε πως: «Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για ένα μήνα, αλλά δεν έχω τα χρήματα αυτά τα περισσευούμενα, να τα δώσω για ένα μήνα».

«Σηκώνομαι με το “Πι”, έχω αρχίσει και περπατάω, αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας. Δεν μπορεί όλη μέρα να είμαι με το “Πι”», σημείωσε.

Μάγδα Τσαγγάνη: «Πασίγνωστος ηθοποιός άνοιξε το φερμουάρ του παντελονιού του και μου έκανε άσεμνες επιδείξεις»

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
19:36 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μίκης Θεοδωράκης: Τα 101α γενέθλιά της γιόρτασε η σύζυγός του, Μυρτώ – Η ανάρτηση του εγγονού του

Ιδιαίτερες και συγκινητικές στιγμές έζησε η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς η σύζυγος του...
18:59 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: «Δεν ξέρω ακόμη πού θα γίνει, σας το ορκίζομαι»

Για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε δηλώσεις που έκανε ...
16:52 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Φαίη Ξυλά: «Δεν υπάρχει στο μυαλό μου το να παντρευτώ ξανά…» – Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, η Φαίη Ξυλά. Κ...
11:38 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Σήμερα η ημέρα είναι λίγο…» – Η συγκίνησή του και η αγκαλιά της Φαίης Σκορδά

Φορτισμένος ήταν κατά την έναρξη της εκπομπής «Buongiorno» ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Σήμερα, είνα...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης