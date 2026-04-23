Γιώργος Νταλάρας: Το «αντίο» στον Στέφανο Ληναίο – «Τον θυμάμαι από τα δύσκολα χρόνια – Γενναίος, πιστός στις ιδέες του, βαθιά δημοκράτης»

Εύη Κατσώλη

Lifestyle

Γιώργος Νταλάρας

Το δικό του «αντίο» στον Στέφανο Ληναίο είπε μέσα από μια συγκινητική ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Νταλάρας.

Ο τραγουδιστής ανέβασε στη σελίδα του στο Facebook μία φωτογραφία του Στέφανου Ληναίου και της Έλλης Φωτίου και αναφέρθηκε στη γνωριμία τους αλλά και τη φιλία που τον συνδέει με τη Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα

«Τον κύριο Στέφανο και την κυρία Έλλη τους γνώρισα πολύ μικρός. Τους συμπάθησα αμέσως και νομίζω με συμπάθησαν κι εκείνοι. Ήταν στα μάτια μου ένα ιδανικό κι αγαπημένο ζευγάρι που κέρδιζε αμέσως την εμπιστοσύνη σου. Πάντα πιστοί στην τέχνη τους, εκλεκτικοί στις επιλογές τους, άνθρωποι με ταλέντο και όραμα.

Θυμάμαι τον Στέφανο Ληναίο από τα δύσκολα χρόνια. Γενναίος, πεισματάρης, πιστός στις ιδέες του σε όλη του την πορεία, βαθιά δημοκράτης, ένας άξιος πολίτης. Ένας άνθρωπος με ευαισθησία, χιούμορ και γενναιοδωρία.

Στη συνέχεια, με την Μαργαρίτα την υπέροχη κόρη τους που αγαπά τόσο πολύ την μουσική, γίναμε φίλοι.

Τους αισθάνομαι πάντα δικούς μου ανθρώπους.

Σήμερα, αποχαιρετάμε τον πατέρα της οικογένειας, τον Στέφανο, με τιμή κι αγάπη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
19:36 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μίκης Θεοδωράκης: Τα 101α γενέθλιά της γιόρτασε η σύζυγός του, Μυρτώ – Η ανάρτηση του εγγονού του

Ιδιαίτερες και συγκινητικές στιγμές έζησε η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς η σύζυγος του...
18:59 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: «Δεν ξέρω ακόμη πού θα γίνει, σας το ορκίζομαι»

Για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε δηλώσεις που έκανε ...
18:25 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για ένα μήνα, αλλά δεν έχω αυτά τα περισσευούμενα χρήματα»

Συνέντευξη στην «Super Κατερίνα» παραχώρησε η Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 23...
16:52 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Φαίη Ξυλά: «Δεν υπάρχει στο μυαλό μου το να παντρευτώ ξανά…» – Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, η Φαίη Ξυλά. Κ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης