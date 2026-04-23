Γιώργος Νταλάρας: Το «αντίο» στον Στέφανο Ληναίο – «Τον θυμάμαι από τα δύσκολα χρόνια – Γενναίος, πιστός στις ιδέες του, βαθιά δημοκράτης»

Το δικό του «αντίο» στον Στέφανο Ληναίο είπε μέσα από μια συγκινητική ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Νταλάρας.

Ο τραγουδιστής ανέβασε στη σελίδα του στο Facebook μία φωτογραφία του Στέφανου Ληναίου και της Έλλης Φωτίου και αναφέρθηκε στη γνωριμία τους αλλά και τη φιλία που τον συνδέει με τη Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα

«Τον κύριο Στέφανο και την κυρία Έλλη τους γνώρισα πολύ μικρός. Τους συμπάθησα αμέσως και νομίζω με συμπάθησαν κι εκείνοι. Ήταν στα μάτια μου ένα ιδανικό κι αγαπημένο ζευγάρι που κέρδιζε αμέσως την εμπιστοσύνη σου. Πάντα πιστοί στην τέχνη τους, εκλεκτικοί στις επιλογές τους, άνθρωποι με ταλέντο και όραμα.

Θυμάμαι τον Στέφανο Ληναίο από τα δύσκολα χρόνια. Γενναίος, πεισματάρης, πιστός στις ιδέες του σε όλη του την πορεία, βαθιά δημοκράτης, ένας άξιος πολίτης. Ένας άνθρωπος με ευαισθησία, χιούμορ και γενναιοδωρία.

Στη συνέχεια, με την Μαργαρίτα την υπέροχη κόρη τους που αγαπά τόσο πολύ την μουσική, γίναμε φίλοι.

Τους αισθάνομαι πάντα δικούς μου ανθρώπους.

Σήμερα, αποχαιρετάμε τον πατέρα της οικογένειας, τον Στέφανο, με τιμή κι αγάπη».