Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό 19χρονη έπειτα από τσακωμό με φίλη της

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, το βράδυ της Τετάρτης (22/04), μία 19χρονη, έπειτα από τσακωμό που είχε με συνομήλικη φίλη της, στην Αγία Βαρβάρα. 

Το περιστατικό φέρεται πως σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τις 21:00 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Κατά την διάρκεια του καβγά των δύο γυναικών, η 19χρονη φέρεται πως έσπρωξε την φίλη της, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τζαμαρία, και να τραυματιστεί από τα γυαλιά, φέροντας βαθιά κοψίματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την 19χρονη και τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου και νοσηλεύεται.

Σημειώνεται πως η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

