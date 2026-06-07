Φωκίδα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 29χρονης που τραυματίστηκε σε πεζοπορία

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς μίας 29χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή του δήμου Δελφών Φωκίδας.

Η 29χρονη τραυματίστηκε στο πόδι της, ενώ έκανε πεζοπορία, μαζί με άλλο ένα άτομο, σε δύσβατη δασική περιοχή βορειοανατολικά από τη Βίνιανη Φωκίδας.

Οι δυο τους κάλεσαν στο 199, ζητώντας βοήθεια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα 9 πυροσβέστες από την Π.Υ. Άμφισσας, την Π.Υ. Ιτέας και το Π.Κ. Πολυδρόσου, οι οποίοι προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα και με τη χρήση φορείου την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Από εκεί παρελήφθη από την κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γ.Ν. Άμφισσας για τις πρώτες βοήθειες.