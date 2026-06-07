Φωκίδα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 29χρονης που τραυματίστηκε σε πεζοπορία

Η επιχείρηση μεταφοράς μιας 29χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη δασική περιοχή βορειοανατολικά από τη Βίνιανη Φωκίδας, ολοκληρώθηκε με αίσιο τέλος. Μετά από κλήση στο 199, πυροσβέστες από την Άμφισσα, την Ιτέα και το Πολύδροσο, μαζί με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, την μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για τις πρώτες βοήθειες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς μίας 29χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή του δήμου Δελφών Φωκίδας.
  • Η 29χρονη τραυματίστηκε στο πόδι της, ενώ έκανε πεζοπορία, μαζί με άλλο ένα άτομο, σε δύσβατη δασική περιοχή. Οι δυο τους κάλεσαν το 199, ζητώντας βοήθεια.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες, οι οποίοι προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γ.Ν. Άμφισσας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς μίας 29χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή του δήμου Δελφών Φωκίδας.

Η 29χρονη τραυματίστηκε στο πόδι της, ενώ έκανε πεζοπορία, μαζί με άλλο ένα άτομο, σε δύσβατη δασική περιοχή βορειοανατολικά από τη Βίνιανη Φωκίδας.

Οι δυο τους κάλεσαν στο 199, ζητώντας βοήθεια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα 9 πυροσβέστες από την Π.Υ. Άμφισσας, την Π.Υ. Ιτέας και το Π.Κ. Πολυδρόσου, οι οποίοι προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα και με τη χρήση φορείου την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Από εκεί παρελήφθη από την κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γ.Ν. Άμφισσας για τις πρώτες βοήθειες.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ