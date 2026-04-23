Τραμπ: Βουτιά στα ποσοστά δημοτικότητας του – Ο πόλεμος στο Ιράν «γονατίζει» την οικονομία και την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων

Η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως κλονίζει τη στήριξη των Αμερικανών πολιτών προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Associated Press (AP)-Nork Research Center (NORC), τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ όσον αφορά τη διαχείριση της οικονομίας σημείωσαν κατακόρυφη πτώση τον τελευταίο μήνα, καθώς το κόστος του πολέμου με το Ιράν οδηγεί τις τιμές στα ύψη.

Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν έναν Αμερικανό Πρόεδρο που «παλεύει με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για τη χαλιναγώγηση του πληθωρισμού και δοκιμάζει την υπομονή των Αμερικανών με μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που έχει διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο», σημειώνει το AP.

Τα νούμερα της πτώσης

Η δυσαρέσκεια αντανακλάται ξεκάθαρα στους δείκτες, με ακόμη και τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους να δείχνουν πλέον λιγότερη πίστη στην ηγεσία του.

Οικονομία : Η αποδοχή του Τραμπ έπεσε στο 30% τον Απρίλιο, από 38% που ήταν τον Μάρτιο.

: Η αποδοχή του Τραμπ έπεσε στο τον Απρίλιο, από 38% που ήταν τον Μάρτιο. Διαχείριση της κρίσης στο Ιράν : Μόλις το 32% των ενηλίκων στις ΗΠΑ εγκρίνει τους χειρισμούς του στο μέτωπο του Ιράν, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο από τον προηγούμενο μήνα.

: Μόλις το των ενηλίκων στις ΗΠΑ εγκρίνει τους χειρισμούς του στο μέτωπο του Ιράν, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο από τον προηγούμενο μήνα. Συνολική εικόνα: Μόνο το 33% των πολιτών εγκρίνει τη συνολική απόδοση του Τραμπ στα καθήκοντά του, σημειώνοντας πτώση από το 38% του περασμένου μήνα.

Το κόστος ζωής και οι ενδιάμεσες εκλογές

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα 16-20 Απριλίου, μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας, κατά την οποία τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν και έκλεισαν ξανά από το Ιράν — ένα παράδειγμα της αστάθειας που χαρακτηρίζει τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πτώση των ποσοστών αποδοχής του Τραμπ θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο κόμμα του, καθώς προσπαθεί να υπερασπιστεί την πλειοψηφία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτος στο ζήτημα του κόστους ζωής, ενώ ο ενθουσιασμός για τις επιδόσεις του έχει εξασθενήσει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ακόμη και ανάμεσα στους ίδιους τους υποστηρικτές του.

Silver Bulletin: «Ο δεύτερος πιο αντιδημοφιλής Αμερικανός Πρόεδρος των τελευταίων δεκαετιών»

Τα δεδομένα του Silver Bulletin δείχνουν ότι η δημοτικότητα του Τραμπ έχει διολισθήσει σε νέα ιστορικά χαμηλά στη δεύτερη θητεία του.

Σύμφωνα με τον στατιστικολόγο και πολιτικό αναλυτή Νέιτ Σίλβερ, ο καθαρός δείκτης αποδοχής του Προέδρου των ΗΠΑ έχει πέσει στο -18,8%.

We’ve seen tons of polls released this week, and none of them have been good for Donald Trump. His net approval rating is down to a new second term low of -18.8. pic.twitter.com/PFiZH90Ay5 — Silver Bulletin (@SilverBulletin_) April 22, 2026



Το ποσοστό αυτό τον κατατάσσει ως τον «δεύτερο πιο αντιδημοφιλή Πρόεδρο ανάμεσα στις τελευταίες εννέα αναμετρήσεις ενδιάμεσων εκλογών».

Το φάντασμα του 2018 και η απειλή για το Κογκρέσο

Η ανάλυση του Silver Bulletin υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ είναι πλέον πιο αντιδημοφιλής από ό,τι ήταν το 2018, κατά την πρώτη του θητεία.

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έχει πέσει κάτω από το 40% στον πρόσφατο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων, λίγους μόλις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Με τους Ρεπουμπλικανούς να κατέχουν μια οριακή πλειοψηφία 217-214 στη Βουλή και 53-47 στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι η φθορά του Τραμπ θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον προσεχή Νοέμβριο.

Σύγκριση με το 2006 και τον πόλεμο στο Ιράκ

Το μόνο ιστορικό προηγούμενο με χειρότερες επιδόσεις από τις σημερινές του Τραμπ ήταν εκείνο του Τζορτζ Μπους το 2006.

Τότε, τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ, οι Δημοκρατικοί διατηρούσαν ένα σημαντικό προβάδισμα 11,4 μονάδων, οδηγώντας τους σε συντριπτική επικράτηση.

Αν και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του Νοεμβρίου, ο Σίλβερ προειδοποιεί ότι «το ποσοστό αποδοχής του θα μπορούσε να διαμορφώσει το πολιτικό περιβάλλον, καθώς οι ψηφοφόροι αποφασίζουν για τον έλεγχο του Κογκρέσου».

Παραδοσιακά, το κόμμα που δεν κατέχει τον Λευκό Οίκο τείνει να κερδίζει έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές, και με τα τρέχοντα δεδομένα, ο «εκλογικός χάρτης» του 2026 μοιάζει όλο και πιο απειλητικός για τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Newsweek