Φρίκη στο Μέμφις: Εντοπίστηκαν λείψανα 3 μικρών παιδιών σε δασώδη περιοχή

Μια ανατριχιαστική υπόθεση συγκλονίζει το Τενεσί των ΗΠΑ, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν τον εντοπισμό ανθρώπινων λειψάνων που ανήκουν σε τρία μικρά παιδιά, ηλικίας 3 έως 7 ετών.

Η μακάβρια ανακάλυψη ξεκίνησε τυχαία τον περασμένο μήνα, όταν ένας περαστικός σκόνταψε πάνω σε ένα ανθρώπινο κρανίο σε πυκνό δάσος του Μέμφις.

Το χρονικό των ερευνών

Η έρευνα ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου, έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα που ανέφερε την ανακάλυψη κρανίου κοντά σε δασώδη έκταση στην περιοχή Hickory Hill, στο νοτιοδυτικό Μέμφις.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη η επικεφαλής της αστυνομίας του Μέμφις, Σερελίν Ντέιβις, οι αστυνομικοί εντόπισαν το κρανίο στην άκρη του δάσους και επιστράτευσαν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για εκτεταμένες έρευνες.

Οι σκύλοι οδήγησαν τις αρχές σε έναν σωλήνα αποχέτευσης, υποδεικνύοντας την πιθανή ύπαρξη περαιτέρω λειψάνων.

Την 1η Απριλίου, οι ερευνητές εντόπισαν ένα δεύτερο ανθρώπινο κρανίο στο σύστημα αποχέτευσης, ενώ την επόμενη ημέρα βρέθηκαν 14 επιπλέον οστά που «συνάδουν με ανθρώπινα λείψανα».

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Η αρχική ανάλυση από τον ιατροδικαστή επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα ανήκουν σε τρία παιδιά, με τις ηλικίες τους να προσδιορίζονται μεταξύ 3 και 7 ετών.

Η επικεφαλής Σερελίν Ντέιβις τόνισε: «Ο στόχος μας σήμερα είναι να διεξάγουμε μια ενδελεχή και μεθοδική έρευνα στην περιοχή για πρόσθετα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των νεκρών».

Μέχρι στιγμής, οι ταυτότητες των παιδιών και τα αίτια του θανάτου τους παραμένουν υπό διερεύνηση.

Έκκληση για πληροφορίες

Στην έρευνα συμμετέχουν περίπου 170 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ομοσπονδιακών υπηρεσιών όπως το FBI.

Η Ντέιβις εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, απευθύνοντας έκκληση στην τοπική κοινότητα για πληροφορίες.

«Κάποιος γνωρίζει από πού προήλθαν αυτά τα παιδιά. Κάποιος γνωρίζει τα αγνοούμενα παιδιά που ανακαλύψαμε σε αυτή την περιοχή. Είναι σπαρακτικό. Είναι ανησυχητικό», τόνισε.

ALERT: Human remains of 3 children — between the ages of 3 and 7 — found in the Hickory Hill neighborhood of Memphis Police say the remains are approximately 3-4 years old & say there is no threat to the community. pic.twitter.com/7wkmy7p0zN — BensonNewsHub (@BensonNewsHub) April 22, 2026



Προσπαθώντας να καθησυχάσει τους κατοίκους της περιοχής, πρόσθεσε: «Κατανοούμε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ δύσκολες και βαθιά ανησυχητικές για όλους μας. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε το κοινό ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ενεργής απειλής αυτή τη στιγμή».

Με πληροφορίες από: New York Post